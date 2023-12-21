ICT產業三大老看後市

AI邊緣運算商機紅不讓，近日各品牌廠相繼推出第一波AI-ready的筆電新品，引爆一波AI PC題材效益，宏碁董事長暨執行長陳俊聖、華碩共同執行長胡書賓，及和碩董事長童子賢等人，20日同聲對這一波AI帶動的商機樂觀，亦看好這將是後續驅動產業動能的發展主軸。

雙A品牌宏碁、華碩股價更接連站高，和碩也搶搭AI PC題材市值再飆升，華碩股價創下25年來新高，宏碁創12年來高點，和碩也創下近6年來高點，吸引三大法人大舉加碼。

宏碁股價強勢站回4字頭，陳俊聖強調「仍得把基本面做好」，同時在核心事業中將緊抓AI PC、生成式AI等機會，集團旗下如切入AI伺服器的子公司安圖斯，和提供企業級生成式AI雲端服務的宏碁資訊等，近幾個月來也都有不錯的成長動能。

陳俊聖表示，AI PC帶動的換機潮將會持續發生，第一波由搭載NPU的AI PC帶來推力後，接下來還有微軟的AI助理Copilot，另Google同時也以一定的力道推動其AI應用，宏碁樂觀其成，亦會在過程中持續投入。

同樣對AI P拉抬產業動能看法樂觀的胡書賓指出，2024雖是AI PC元年，惟AI PC的發展需要經過整體產業和使用者不斷互動的一段學習曲線，預期明年滲透率仍僅有個位數。不過相關支撐AI PC運作的硬體，與各種AI應用情境的豐富度，將會在明年逐步到位，至2025年時就可期待進入快速發展期。

胡書賓也預告，不僅是PC產品，華碩面對這一波AI浪潮「會是最積極的品牌」，所有的科技裝置產品也都會善用生成式AI應用帶來的威力。

童子賢亦預期，AI在未來幾年內就將大量融入各種個人裝置產品中。他並以手機產業發展為例，手機在上個世紀末逐步普及後，再持續朝加入連網、拍照等功能推進，但直至iPhone的出現，才真正大舉推進智慧型手機的發展和滲透率，並將整個智慧型手機產業的產值擴展至達5,000億美元，甚至超過筆電加上桌機產業的2,000億美元產值。

童子賢認為，在消費不振、撙節支出的時候，就得靠新科技帶來的新應用刺激經濟。展望2024年，戰爭、疫情和升息等大環境不利因素「現在好像都到了尾聲」，在AI應用、電動車、和資通訊領域的新科技刺激下，仍可期待「讓2024年之後的經濟喘一口氣，甚至有成長的機會」。