友達董事長彭双浪表示，面板景氣在今年上半年觸底之後緩步爬坡，預期明年市場「溫和成長」，需求成長率大約是3～5％，全年產能利用率也會比今年提升。群創總經理楊柱祥更是看好五大利多助攻，明年面板景氣審慎樂觀。
■友達：預料市況溫和成長
對於2024年面板產業狀況，彭双浪表示，目前來看將是「溫和成長」、沒有激情成長，需求成長率大約是3～5％。第一季是傳統淡季，全年也回到季節性變化。液晶循環的谷底落在今年上半年，下半年看到景氣慢慢往上。同業也看到多生產卻賣不出去只是堆積庫存，最後削價競爭，沒有意義，所以產業根據需求快速地調整產能利用率穩定價格。2024年總體產能利用率會比今年高一些，不過關鍵還是在於產品線，消費性電子產品的比重高的產能利用率就會降的比較多，車用、工業用產品需求相對穩定，產能利用率也會比較平穩。
■MicroLED布局開花結果
今年友達在MicroLED布局甚多，年底也順利量產首款圓形MicroLED智慧手錶面板。彭双浪透露，首款產品已經量產出貨，目前還有很多智慧手錶新客戶正在洽談當中。此外，圓形MicroLED面板還可以作為車用旋鈕之用、也正在跟車廠討論其他車載應用，而且是可以商業化的產品，有機會在未來2～3年後量產問世。
■群創：明年下半年會更好
隨著庫存調整、升息都接近尾聲，群創對於明年釋出樂觀展望。楊柱祥表示，明年有巴黎奧運、歐洲杯、美洲杯等三大運動賽事，而且電視面板平均尺寸加速放大，此外導入AI功能的手機和筆電問世、升息利空鈍化、面板產業秩序穩定，在這五大利多消息助攻之下，審慎樂觀看未來發展，下半年會比想像中好。
■印度Vedanta合作案將底定
至於和印度Vedanta的合作，楊柱祥直言，資料都送到了IT資訊部、總理那邊審批，已經到了最後一哩，希望很快有好消息。他也看好在印度的合作等於是握有打開巨大市場的鑰匙。很多公司在印度投資鎩羽而歸，一定要有當地的合作夥伴支持。群創在印度的策略在初期階段是技轉，提供技術、IP，收取技轉費，不會持有當地的產能。而且未來有一些舊世代會慢慢停掉，但還是要有合作對象、有產能支援，這就是合作夥伴可以提供的支持。
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