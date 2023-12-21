大陸認定台灣構成貿易壁壘，產業界高度關注ECFA《兩岸經濟合作架構協議》後續，但年輕人對ECFA無感，三三會理事長林伯豐20日直言，這對台灣是一個警訊，政府應釋出善意，主動進行大陸貿易限制檢討，並盡速啟動雙邊磋商，畢竟台灣外銷大陸占比高達40％～42％。
三三會20日舉行例會，民進黨副總參選人蕭美琴應邀出席談「台美關係現況與展望」，林伯豐會前接受媒體訪問時，針對年輕人不覺得ECFA有什麼重要，直言，台灣是靠出口外貿，「如果沒有了大陸這40％的出口市場，台灣很多人會失業，當年輕人找不到工作時，就會有感了。」不但企業發展會受阻，也會影響到就業市場，不論是企業與勞工雙方都會有損失。
林伯豐說，2023年台灣經濟成長率無法保二，2024年台灣經濟成長也不容樂觀，兩岸貿易依存度高，經濟上台灣依然相當依賴大陸市場，在大陸認定台灣構成貿易壁壘下，ECFA能否持續，關鍵在政策，政府應釋出善意，並盡速啟動雙邊磋商，兩岸政策應將台灣利益擺第一。
對政府只願在WTO架構下協商、雙邊磋商又將碰觸「92共識」，林伯豐認為，顯示台灣的立場不夠穩定，若到WTO協商，台灣對大陸貿易限制上的確有很多缺失，但又不想碰觸「92共識」，就應該尋求別的辦法。
對92共識，林伯豐指出，92共識是一個中國各自表述，既然台灣對對92共識有這麼多意見，重新來定義、檢討，尋求一個適合兩邊都能同意的名稱，也是一個好事。
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