首場總統候選人電視政見發表會20日登場，包括國民黨侯友宜及民眾黨柯文哲皆猛攻財政紀律，強調民進黨執政只會嚇人民，有需要的時候什麼東西都缺，甚至發國難財。因此，要拿掉特別預算空白授權，避免債留子孫。

侯友宜提到，今年選出的代表字是缺，缺工、缺蛋、缺電，民進黨執政下人民需要什麼東西都缺，甚至還有人發國難財，未來他當總統不會容許弊案再發生。

柯文哲指出，這代不該把下代錢用掉，要思考留下甚麼樣台灣給下代，不能向下代提款，質疑蔡政府將特別預算常態化，8年加起來超過2.4兆元，應思考欠錢是要還的，且欠債要繳利息，對於特別預算亂花錢造成債留子孫非常反對。反觀自己擔任台北市長前五年還了570億，後三年面對戰爭、疫情，還是零舉債。

賴清德則認為，柯市府還570億並不踏實，因為只有集中在某一年，不像台南市是用制度面做到均衡分配。而在中央財政上，即便是特別預算，也要受預算法的規範，蔡政府也已還了9,000億元，以總債務佔GDP來看，包括特別預算在內，從馬政府的32％到33％降至26到27％。

對於如何改善財政紀律，柯文哲認為可從三面向因應，第一、有計畫才能編預算，並將特別預算的空白授權拿掉，避免濫用、債留子孫。

第二，成立統籌分配款委員會，且一定改革中央與地方財政收支劃分法並修法，讓地方有足夠財源，才能落實地方自治。

第三、召開全國賦稅改革會議，柯文哲說，台灣稅收佔GDP 14％，日韓高達20％，明明台灣稅率沒有比較低，收到錢卻比較低，代表稅收上一定有問題，主張勞務所得跟資本所得分開課稅。