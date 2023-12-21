2024總統大選首場電視政見發表會20日登場，兩岸議題成為三黨候選人攻防重點。國民黨總統候選人侯友宜開宗明義指出，這場總統大選是「戰爭與和平」的選擇，「中華民國憲法就是兩岸政治上的護國神山」，並直問民進黨總統候選人賴清德清楚說明是否要放棄台獨主張、終結民進黨台獨黨綱。
賴清德一登場即反擊侯友宜，他強調，將永遠堅持自由、民主的憲政體制，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途也只有2350萬人民才有權利決定。
民眾黨總統候選人柯文哲則主張，「台灣自主、兩岸和平」的態度，維持現在享有民主自由、政治制度跟生活方向等前提下，用對等、尊嚴方式和大陸展開交流。他直言，台灣是中美溝通橋樑，而不是棋子。
在兩岸政策主張上，侯友宜強調，自己會遵守中華民國憲法，反對一國兩制、台獨，並尊重92共識，採取「3D戰略：嚇阻、對話與降低風險」，讓兩岸不斷溝通、增進善意，遠離衝突。
侯友宜引用台積創辦人張忠謀的話表示，和平是一切國家發展基礎，沒有國家安全就會失去一切，「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山，一定要顧好」。
賴清德則表示，他願意在對等、尊嚴前提下，敞開大門與中國交流合作，他對和平有理想，但不曾幻想，將落實和平四大支柱行動方案，強化人民保家衛國的意志，強化國防與經濟，以及強化與民主陣營的合作，發揮威懾的力量，不引戰也不畏戰，以備戰來避戰，來達到和平的目標，靠實力保衛國家。
柯文哲則以過去雙城論壇、世大運經驗指出，在處理兩岸關係上，可用「五個互相」，包含互相認識、了解、尊重、合作跟諒解，知道兩岸都各有困難，在互相諒解情形下，找出可接受方案。但國家安全不是只能建立在對方善意上，因此主張國防預算達GDP 3％，才能有尊嚴地談判。
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