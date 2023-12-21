首場總統大選政見發表會重點

首場總統政見發表會20日晚間登場，三位候選人首度交鋒，紛紛提出「居住正義」，大搶青年選票。國民黨總統候選人侯友宜打出青年購屋555方案，民進黨總統候選人賴清德力推社宅，民眾黨總統候選人柯文哲承諾當選後「蓋社宅、修稅制、補貼租金」。

昨天是三位候選人首度面對面，但為避免出錯扣分，三人皆打安全牌，彼此沒有太多攻防，都依事先準備好的政見內容陳述，其中又以居住正義最吸睛。

侯友宜先點出年輕人低薪且無力買房的困境。他表示，希望幫助大家趕快買到房子，因此提出1,500萬免頭期款買房，解決年輕人付不起頭期款的問題。他酸說，賴清德跟年輕人說房價會再下降，「不過真的有降過嗎？」

侯友宜認為，在老一輩的時代，只要肯拚就有機會，如今25歲年輕人月薪不及3萬元，賴清德卻稱薪水不高的照護員「做功德」。侯強調，「年輕人沒欠民進黨，年輕人缺的是公平正義」。

賴清德提到，為解決年輕人的居住問題，將強力推動社會住宅，並直指新北市長侯友宜的塭仔圳重劃區面積廣達400公頃，但目前僅規劃2,100戶社宅；賴說，若提撥5％用地，則可再增加1萬戶以上社宅，若新北市府不願意做，可將土地讓售中央執行。

賴清德表示，上任後將擴大社會投資，以「加薪、減稅、少負擔」三原則，讓每人在人生的每一階段都能獲得協助；要讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福，並使弱勢者也可以得到照顧。

柯文哲則質疑，這七年來民進黨居住正義跳票，社宅永遠「規劃中」，囤房稅2.0卡關多年，原先說做不到全國總歸戶，選舉前又突然通過；惟日前三讀通過行政院版本提高稅率天花板，卻沒有強制地方政府跟進，最後又淪為「打假球」。

柯文哲說，年輕人最痛恨的就是高房價，最關心的也是居住正義，現在台灣已淪為讓年輕人感到無力感的「無助之島」，他承諾當選後「大力蓋社會住宅、大力修改稅制、大力補貼租金」。

柯也指出，蔡政府任內房屋價格成長27％，以台南漲幅最大。遙想2016年蔡政府上任時，說居住是人民最基本需求，結果房價愈來愈高，台北不吃不喝16年才買到房子；目前買到房子的人中有4成2繳房貸，買不到房子很可憐，買到房子更可憐，因為變成「屋奴」，賺的都去繳房貸。