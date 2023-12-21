2023年接近尾聲，總統大選選戰方酣，三黨候選人政見齊出，但似乎都難令人民有感。最近民間團體特別選出「缺」字為這一年的代表現象。民眾透過「缺」字反映心聲，從新冠肺炎病毒疫情干擾之前用水、電力、勞工、土地、人才的缺，歷經疫情籠罩之中口罩、疫苗、篩劑的缺，至疫情緩和之後雞蛋的缺，表面上雖顯示近年台灣社會面對「缺」的困境，但其背後讓我們更加擔憂的是，一旦「缺」淪為日常生活，恐讓已逐漸喪失的社會「三信」資本遭到重創。
俗云：冰凍三尺，並非一日之寒。亦即過去七年以來民眾面對的是，公共政策在規劃執行上愈來愈缺乏公平與正義，加上若干行政官員在行事風格上愈來愈缺乏廉恥與品德，讓我們的經濟愈來愈缺乏榮景與前景，進而讓社會愈來愈缺乏安定與和諧。
回顧二次戰後，台灣在極短期間內經濟發展、社會和諧，最為重要的關鍵因素莫過於，我們很幸運地在政治菁英卓越領導、勇於任事下，以國家的生存與永續為願景，讓民眾對公共政策有「信任」，以及在行政官員夙夜匪懈、積極努力下，以民眾的幸福與安樂為目標，讓民眾對文官體系交付「信託」，透過這些基礎建立民眾對未來願景的「信心」，形塑一個頗完整的社會「三信」資本，進而轉化為國家持續進步的力量。
換句話說，台灣經濟能夠在百廢待舉下快速復甦發展，除了在公共政策上包括：貿易措施的與時俱進，外匯制度的彈性調整、科學技術的創新推動、賦稅稽徵的大幅改革，採取前瞻性思維與突破性措施之外，台灣社會存在頗完整的「三信」資本，更是其能夠順利推動成功最重要的根源。亦即台灣經濟在社會各個群體彼此互信中不斷累積資本，此股無形力量，不但讓台灣經濟創造奇蹟，而且讓社會充滿安定。
然而令人遺憾的是，長期以來我們好不容易累積的社會「三信」資本，近年來隨著台灣政治民主與經濟之開放，不斷喪失或捨棄。亦即在政治民主之下，藍綠政黨往往因「九二共識」歧見，而陷入「統獨」糾葛所衍生的意識型態對立；尤其部分政客每逢選舉更是刻意搧風點火，甚至假借「抗中」、「保台」旗幟，不斷撕裂各群體彼此的互信，更讓原本平靜無波的台灣社會衝突頻傳。
再者，則是在經濟開放之下，藍綠政黨民意代表面對民粹壓力，罔顧社會公平正義，而延宕法案增修，並導致部分利益團體橫行介入，讓台灣社會逐漸變成「一個國家、兩個世界」，進而累積層出不窮的民怨，或是爆發接二連三的抗爭，造成社會氛圍難以和諧，甚至導致結構轉型發展受到嚴重影響。
無庸置疑，其根源乃是，執政領導高層往往因選舉考量與民粹壓力，動輒得咎或倉促交代，而難以提出宏觀政策，更加不易規劃創新措施。此外，加上若干行政官員仍抱持著多做多錯、少做少錯，得過且過、理盲濫情態度，凡事不斷敷衍、推諉，相對卻又趁機奉承巴結、藉此謀求升遷。
很顯然地，過去七年以來台灣社會所呈現的現象，是執政領導高層忽略互信與誠信，造成藍綠政黨幼稚地惡鬥對立，加上無理的杯葛阻擾，讓經濟發展被迫延宕遲滯，讓社會轉型受到重創波及。誠如政治及歷史學者法蘭西斯·福山（Francis Yoshihiro Fukuyama）從政治變遷及歷史盛衰觀察中提出，社會各個群體彼此互信，是一個國家經濟發展的基礎力量，其寓意極為深遠。
面對2024年總統選舉即將來臨，隨著競選活動啟動，政黨之間勢必針對許多議題進行激烈交鋒，甚至不擇手段抹紅栽贓。因此，我們要語重心長地提醒執政領導高層、行政官員、朝野政黨、民意代表，建立一個完善社會互信資本頗為不易，卻又極易在彈指間瞬間毀之。畢竟，選舉的勝負是一時，社會「三信」資本才是國家未來持續進步之基礎。我們更加期待有權勢的政府能夠以謙卑關懷的態度，瞭解無權勢的民眾所追求的願景，積極重建歷經摧殘的社會「三信」資本，刻不容緩。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：