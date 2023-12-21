2023年接近尾聲，總統大選選戰方酣，三黨候選人政見齊出，但似乎都難令人民有感。最近民間團體特別選出「缺」字為這一年的代表現象。民眾透過「缺」字反映心聲，從新冠肺炎病毒疫情干擾之前用水、電力、勞工、土地、人才的缺，歷經疫情籠罩之中口罩、疫苗、篩劑的缺，至疫情緩和之後雞蛋的缺，表面上雖顯示近年台灣社會面對「缺」的困境，但其背後讓我們更加擔憂的是，一旦「缺」淪為日常生活，恐讓已逐漸喪失的社會「三信」資本遭到重創。

俗云：冰凍三尺，並非一日之寒。亦即過去七年以來民眾面對的是，公共政策在規劃執行上愈來愈缺乏公平與正義，加上若干行政官員在行事風格上愈來愈缺乏廉恥與品德，讓我們的經濟愈來愈缺乏榮景與前景，進而讓社會愈來愈缺乏安定與和諧。

回顧二次戰後，台灣在極短期間內經濟發展、社會和諧，最為重要的關鍵因素莫過於，我們很幸運地在政治菁英卓越領導、勇於任事下，以國家的生存與永續為願景，讓民眾對公共政策有「信任」，以及在行政官員夙夜匪懈、積極努力下，以民眾的幸福與安樂為目標，讓民眾對文官體系交付「信託」，透過這些基礎建立民眾對未來願景的「信心」，形塑一個頗完整的社會「三信」資本，進而轉化為國家持續進步的力量。

換句話說，台灣經濟能夠在百廢待舉下快速復甦發展，除了在公共政策上包括：貿易措施的與時俱進，外匯制度的彈性調整、科學技術的創新推動、賦稅稽徵的大幅改革，採取前瞻性思維與突破性措施之外，台灣社會存在頗完整的「三信」資本，更是其能夠順利推動成功最重要的根源。亦即台灣經濟在社會各個群體彼此互信中不斷累積資本，此股無形力量，不但讓台灣經濟創造奇蹟，而且讓社會充滿安定。

然而令人遺憾的是，長期以來我們好不容易累積的社會「三信」資本，近年來隨著台灣政治民主與經濟之開放，不斷喪失或捨棄。亦即在政治民主之下，藍綠政黨往往因「九二共識」歧見，而陷入「統獨」糾葛所衍生的意識型態對立；尤其部分政客每逢選舉更是刻意搧風點火，甚至假借「抗中」、「保台」旗幟，不斷撕裂各群體彼此的互信，更讓原本平靜無波的台灣社會衝突頻傳。

再者，則是在經濟開放之下，藍綠政黨民意代表面對民粹壓力，罔顧社會公平正義，而延宕法案增修，並導致部分利益團體橫行介入，讓台灣社會逐漸變成「一個國家、兩個世界」，進而累積層出不窮的民怨，或是爆發接二連三的抗爭，造成社會氛圍難以和諧，甚至導致結構轉型發展受到嚴重影響。

無庸置疑，其根源乃是，執政領導高層往往因選舉考量與民粹壓力，動輒得咎或倉促交代，而難以提出宏觀政策，更加不易規劃創新措施。此外，加上若干行政官員仍抱持著多做多錯、少做少錯，得過且過、理盲濫情態度，凡事不斷敷衍、推諉，相對卻又趁機奉承巴結、藉此謀求升遷。

很顯然地，過去七年以來台灣社會所呈現的現象，是執政領導高層忽略互信與誠信，造成藍綠政黨幼稚地惡鬥對立，加上無理的杯葛阻擾，讓經濟發展被迫延宕遲滯，讓社會轉型受到重創波及。誠如政治及歷史學者法蘭西斯·福山（Francis Yoshihiro Fukuyama）從政治變遷及歷史盛衰觀察中提出，社會各個群體彼此互信，是一個國家經濟發展的基礎力量，其寓意極為深遠。

面對2024年總統選舉即將來臨，隨著競選活動啟動，政黨之間勢必針對許多議題進行激烈交鋒，甚至不擇手段抹紅栽贓。因此，我們要語重心長地提醒執政領導高層、行政官員、朝野政黨、民意代表，建立一個完善社會互信資本頗為不易，卻又極易在彈指間瞬間毀之。畢竟，選舉的勝負是一時，社會「三信」資本才是國家未來持續進步之基礎。我們更加期待有權勢的政府能夠以謙卑關懷的態度，瞭解無權勢的民眾所追求的願景，積極重建歷經摧殘的社會「三信」資本，刻不容緩。