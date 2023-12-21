經濟部公布11月外銷訂單統計，來自陸港及東協的金額分別年增8.8％及69％，是唯二正成長區域。
經濟部統計處指出，第4季大陸經濟轉好、消費及工業生產均成長，推升接單表現；東協則因供應鏈移轉，廠商改變下單地區所致。
11月陸港接單「連二紅」，金額109.6億美元，是歷年同月第四高，以電子產品增加9.3億美元、18.7％最多；東協訂單85.4億美元、創下歷史新高，以資訊通信產品增加28.3億美元、381.1％最多，主要受供應鏈移轉、廠商調整下單區域影響，接單金額翻了超過三倍。
陸港接單連二月正成長，黃于玲分析，大陸第4季經濟好轉，且國際預測機構標普全球上調大陸經濟成長至5.7％，觀察大陸商品消費持續正成長，且生產幅度放大、出口也轉成正成長，11月大陸工業生產年增6.6％，內需商品零售也成長8％，但長期仍須謹慎關注。
依貨品別觀察，去年同月受到大陸疫情封控影響，基期較低，加上人工智慧商機挹注相關供應鏈訂單，致資訊通信及電子產品分別年增10％及3.5％；光學器材因電視面板價格仍高於去年同月，光學鏡頭接單也增加，呈年增9.8％。
至於東協接單金額年增近七成，黃于玲分析，受到供應鏈移轉效應影響，過去從歐洲下單的廠商，紛紛調整下單區域；而11月接自歐洲的訂單僅82億美元，大幅年減21.1％，已連續10月負成長。
另外，在傳統貨品方面，因全球經濟展望不佳，終端需求疲弱，黃于玲表示，業者對設備投資持觀望態度，加上部分產品價格低於去年同期，使得機械接單金額連續21月負成長、塑橡膠製品連22月負成長、化學品連17月負成長，基本金屬也連續20個月負成長，年減幅度分別為12.5％、10.2％、7.9％及0.3％。
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