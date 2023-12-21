經濟部統計處20日發布11月外銷訂單金額為506.3億美元，微增1％，結束長達14個月負成長。統計處長黃于玲表示，11月外銷訂單轉為正成長，因去年同月中國大陸封控、基期較低所致，預期12月將再翻黑，全年訂單估年減15％左右，但看好明年優於今年。
今年11月訂單受惠高效能運算及人工智慧等新興科技應用持續，接單金額為歷年同期第三高，但增幅僅1％不明顯，黃于玲說，整體終端需求仍然疲弱，電子產品和資訊通信接單的增幅不夠力，加上傳統貨品訂單續呈減少所致。
去年11月受大陸封控影響，有部分訂單因此遞延，推高去年12月的基期，今年12月外銷訂單估將再次翻黑，金額估約為480～500億美元，年減8％～年減4.2％。不過，第4季訂單金額則估為1,515億至1,535億美元，年減3.9％至2.7％，跌幅逐季收斂。經濟部預期，全年外銷訂單金額估5,652億至5,672億美元，年減15.2％～年減14.9％。
黃于玲坦言，今年全球籠罩在高通膨、高利率、地緣政治不確定風險下，再加上大陸經濟表現不如預期，全球終端產品仍呈現疲弱，也衝擊台灣今年外銷訂單全年表現。
展望明年，看好AI商機持續，高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用擴展，再加上先進製程是優勢項目，半導體供應鏈產業相當完整，是明年接單動能主力。
黃于玲指出，主計總處預估第4季出口已轉正，經濟部認為明年將延續態勢；再加上IMF預估今年全球貿易量微幅成長0.9％，明年則會正成長3.5％，台灣以出口貿易導向，在種種有利因素之下，經濟部也預期明年出口優於今年，並看好明年台灣的接單表現，將優於今年。
至於明年可望轉為降息，黃于玲說，若未來通膨壓力得到解決或趨緩，將提升民眾消費意願，終端需求可望顯現；觀察近期庫存去化效果已漸漸顯現，評估明年庫存去化將告一段落，後續也有助訂單成長。
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