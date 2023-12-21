年底封關在即，外資20日力挺台股、連九買並擴大加碼246億元，內資則進行結帳，投信、自營商與八大公股行庫同步站在賣方並擴大賣超。法人認為，隨著中實戶主力結帳完畢、投信拚季底作帳及外資回補台積電，2023年封關可望拚萬八。
美股周二多頭氣焰高漲，道瓊指數創下新高、S&P500指數逼近歷史新高、費城半導體指數15日創高後拉回，僅有那斯達克指數離歷史新高16,212點有一段距離，但台股20日僅上漲58點或0.33％收17,635點，也不如日、韓、港股強勁，法人認為，因外資、內資法人打的盤算不同，尤其八大公股行庫逢高調節台積電壓低股價，19日台積電ADR與20日台積電現貨兩者溢價達11.4％，而八大自11月以來賣超台積電達385億元，拖累台積電12月僅漲1.39％，幅度不如台積電ADR上漲6.74％表現。
籌碼上，外資20日力挺台股買超246億元，連九買共1,106億元，其中20日單一檔買超台積電就達117.46億元，占比48％；因外資大買台積電，外資20日台指期淨空單降至1.14萬口，比前一天減少5,758口。
法人也認為，外資放假後正式啟動內資作帳，可以特別關注投信近期買超的個股，以及股價表現熱絡的集團，其中投信高持股且近十日買超、股價上漲，計有穎崴、致伸、力成、啟碁等；正作帳的集團則有長榮、仁寶、宏碁、大同、永豐餘、廣達等。
作夢行情也跟著展開，不少注意股也成為市場關注焦點，可以留意恆大、聚隆、毛寶、燁興、聚亨等。
第一金投顧董事長陳奕光認為，本周待中實戶、主力結帳完畢、投信拚年底作帳，與外資回補台積電，台股萬八有望在年底或明年初達陣，盤面以主力及法人作價的個股表現為主。
康和證券投資總監廖繼弘表示，目前資金輪流點火熱門的族群題材，並以低基期、籌碼清洗乾淨的族群為主，如金融、鋼鐵、散裝等；AI族群的技嘉已重回季線，廣達挑戰季線，AI伺服器級AI PC題材逐步發酵，靜待年底投信作帳及財報發布前的作夢行情，目前台股短期在月線17,430點到17,800點區間震盪。
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