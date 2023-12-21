國際資金20日大舉買超台股246億元，開啟連續九個交易日買超，尤其多數國際機構法人本周起已陸續進入耶誕假期，籌碼大挪移令市場聯想外資提前押寶大選行情。外資圈人士指出，台股近期題材多點開花，不排除部分資金趁年底選定基本面績優族群，下好離手。
總統大選將於2024年1月13日登場，距今剩下不到一個月時間，市場對總統大選行情可說既期待又怕受傷害。外資分析師說，儘管大部分國際機構法人都已經開始放假，可能要到2024年初才會歸隊，而且不一定會在大選前加大進場力道，不過，部分風險偏好度較高的法人，對總統大選行情有較高的期待感，這時候就容易從權值股、基本面轉強或題材熱度高的族群，開始介入。
根據統計，國際資金自12月8日開啟本輪對台股連續性買超，短短九個交易日裡面，單日達百億元級買超就達五天，累計買超金額高達1,106.7億元。
值得注意的是，距離2024總統大選投票日越來越近，首場總統電視政見發表會也在20日晚間登場，三黨總統候選人首次同場，進行三輪較量，各方均高度關注。
不過，因為選舉議題高度敏感，外資圈並不對台灣選舉做出任何推測，僅依歷史經驗分析看台股走勢。瑞銀證券近期剖析2000年以來六次總統大選經驗，儘管選前一個月台股平均小跌1％，但最近五次有四次上漲，有趣的是，過去選後一個月，台股平均繳出3％正報酬，趁著選前布局，不失為一種思考方向。
相對地，摩根士丹利證券近期端出2024投資教戰守則時，便提醒旗下投資人，等總統大選結束，干擾台股的變數會進一步減少。大摩的觀點是，觀察最近內外資對台股資金態度較為正面，顯示市場已經將不確定因素反映在股價上，未來不論那個陣營取得勝選，資金專注力都會快速回歸基本面上。
專注基本面的國際資金，最近動向則相當集中，除往最大權值股台積電靠攏、連五天買超共388.67億元，看好半導體產業2024年景氣循環向上，另外，AI大題材持續獲得大型內外資研究機構青睞，摩根士丹利、瑞銀證券、凱基投顧等均看好AI對台股加分效果，凱基投顧強調，AI狂潮不僅帶動半導體、記憶體、雲端服務商等迎來獲利光景，2024年下半年更將支撐PC與智慧機迎來換機效應。
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