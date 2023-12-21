對於部分上班族來說，上下班的通勤可能是一場惡夢，因此不少人喊出找工作要「錢多事少離家近」的口號。但畢竟為了生活，許多人還是只能忍下通勤的痛苦。有網友就在PTT發文詢問，到底大家可以接受的通勤時間極限為何。多數網友表示，單趟1小時就是極限！

網友在PTT希洽板分享一則日本漫畫，畫中的主角抱怨「通勤時間1個半小時真硬」，由於來回總計要3小時，讓他大嘆睡眠不足，可是他的同事住處僅離公司20分鐘的路程，讓主角大嘆，「一早就很有朝氣的傢伙，真令人羡慕」。

原PO表示，「號稱到巷口買飲料都得騎車的台灣，你能夠接受的通勤時間，極限是多久呢？」引來大批「苦主」回應。

許多網友都表示，1小時就是極限，「1小時很極限了，因為假設9點打卡等於8點要出門，再拉長就不行了」、「台灣人 1小時就不行了吧XD」、「我目前單趟1小時，其實就有點累了（新北到台北）」、「走路+大眾運輸1小時，騎車30分鐘」、「1小不能再多了」。還有網友表示有其他考量，「會把薪水考慮進去阿 有的工作地方比較遠但是換算時薪高就沒有問題」、「依房價而定，沒有標準答案」、「看薪水值不值得我通勤」、「基本上超過40分鐘沒得談，累積起來的疲勞不是蓋的」。（示意圖／shutterstock）。