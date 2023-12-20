11月外銷訂單金額506.3億美元，年增1％，終結從去年7月開始的連續14黑。不過經濟部統計處預估，第四季結算後可能還是負成長，全年外銷訂單金額計算落在5652億左右，仍將較去年衰退1成5。
不過展望2024年，經濟部統計處長黃于玲看好在三大利多因素，將催動外銷訂單擺脫今年低迷，恢復過往成長動能。
首個利多是「庫存去化告一段落」，黃于玲說明年回歸正常，廠商將有庫存回補動作，此將直接挹注訂單動能。
其次是「新興科技應用增溫」，像是車用電子與AI需求持續擴大，這需要倚靠先進製程，恰恰又是台灣的優勢，會推動半導體更多接單。
第三是「通膨趨緩央行降息」，黃于玲指出，國際貨幣基金(IMF)已上調2024年全球貿易量由0.9％到3.5％，這對出口導向的台灣自然是利多。預期明年在通膨趨緩下，各國央行將有一波降息，可望推升消費需求。
在這三大利多因素下，2024年台灣外銷訂單持續可望擺脫今年低迷，恢復過往元氣。疫情後的2022年，全年接單金額666億，年減1.1％，今年如果續減15％，會是連二年黑。
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