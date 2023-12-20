美國國家公路交通安全管理局今天表示，本田汽車（Honda）美國分公司將召回10萬6030輛CR-V油電混合車。

路透社報導，這是因為該款車輛的電池連結線過熱或短路導致車禍的話，可能會有車輛起火或人員受傷的風險。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）還說，為了解決這項問題，經銷商將更換電池連接線。

#美國 #油電混合車 #本田汽車 #CR-V #起火風險