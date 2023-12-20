受到上周美國聯準會（Fed）突然轉向鴿派立場的效應影響，美股已經連續9個交易日收紅。但近來多位Fed官員口頭打壓降息預期的說法，似乎已開始產生負面效應，20日美股早盤欲振乏力，道瓊工業指數10個交易日來首度下挫。台積電ADR早盤跌幅近2％。
截至台北時間20日晚間11點20分，道瓊工業指數下跌27.54點（或0.07%），暫報37530.38點；那斯達克指數上漲40.77點（或0.27%），暫報15043.99點；標普500指數上漲1.75點（0.04或%），暫報4770.12點；費城半導體指數下跌29.32點（或0.71%），暫報4096.24點。
不過5大科技巨頭同步走強，蘋果小漲0.26%，谷歌母公司Alphabet大漲3.48%，微軟小漲0.45%，亞馬遜與臉書母公司Meta皆漲幅近1%。半導體類股方面，輝達逆勢上漲0.53%，超微跌1.12%，台積電ADR跌約1.82%，聯電ADR跌0.78%。
嘉信理財資深投資策略師Kevin Gordon表示，雖然近期市場可能看起來動力強勁，讓華爾街普遍信心十足，但他警告投資人不要過度興奮，「市場情緒已經變得相當泡沫化，股市出現短期回調也就不足為奇」。
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