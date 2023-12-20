緬甸軍隊發動空襲並從海上進行砲擊，對抗若開邦一個少數民族武裝團體。衝突地點位於若開邦的蘭里島，由中國資助的深水港計劃在此興建。

法新社今天報導，自反叛組織若開軍（Arakan Army）上月對安全部隊發動攻擊以來，衝突不斷造成緬甸西部若開邦（Rakhine State）動盪不安，打破自緬甸軍隊2021年發動政變掌權以來大致處於停火的狀態。

緬甸軍隊仍在緬北與反叛組織「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance）戰士戰鬥之際，若開邦的衝突又為緬軍開闢新戰線。若開軍也是三兄弟聯盟成員之一。

三兄弟聯盟透過即時通訊軟體Telegram指出，一艘海軍艦艇昨天朝蘭里島（Ramree Island）的城鎮發動砲擊，並表示緬軍18日與若開軍在蘭里島交火時，不僅發動空襲，還從海軍艦艇開火。

緬甸當地媒體報導，蘭里島上已有平民在砲火中遇害及受傷。

若開軍聲稱，18日衝突後已奪下「軍隊裝備」，但未提供相關細節。

蘭里島是一個由中國資助、擬議興建的深水港所在。這個港口完工後將成為北京進入印度洋的門戶。

港口預定地鄰近若開邦主要城鎮皎漂（Kyaukphyu），也是「中緬經濟走廊」計畫的核心。中緬經濟走廊為中國一帶一路倡議關鍵一部分。

不過，若開邦不時發生動亂之際，港口及鄰近經濟特區的興建工程都已停擺。

若開軍上週表示，已掌控位於欽邦（Chin State）的3個軍事基地。欽邦毗鄰若開邦，靠近孟加拉邊境。

聯合國上週指出，欽邦與若開邦近期爆發的衝突已造成超過11萬人流離失所。