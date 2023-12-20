數百名消防員今天和一場野火搏鬥，這場火災已經蔓延到開普敦附近的一座山上，威脅到南非最大的海軍基地。

法新社報導，當局說，在俯瞰賽門鎮（Simon's Town）的山丘上部署的300多名消防員中，有5人受傷。

開普敦市（Cape Town）消防和救援部門告訴法新社：「目前有3架直升機正在該地區灑水滅火，而地面上還有300多名工作人員。」

消防和救援部門表示，強風將火焰推向賽門鎮海軍基地，損壞一棟建築物，附近有近40棟房屋的居民在今天凌晨疏散。

賽門鎮位於開普敦以南約45公里的海岸邊，該地區主要的葡萄種植區近年來經常發生野火。

開普敦地區曾多次出現熱浪和猛烈的熱風，這得歸咎於全球氣溫的上升。2015年的乾旱是南非112年來最嚴重的一次。