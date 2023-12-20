歐洲汽車製造商協會今天表示，歐洲今年1至11月新車掛牌量近五成為電動車。
路透社報導，歐洲汽車製造商協會（European Automobile Manufacturers' Association, ACEA）表示，截至11月止，純電動車、插電式油電混合動力車、重度混合動力車在內的電動車占歐洲新車掛牌量超過47.6%，比去年同期的43%提高。
歐洲汽車製造商協會數據顯示，歐盟11月新車掛牌量增加6.7%，連續第16個月攀升。電車新車掛牌量和去年相比成長13.3%。油車新車掛牌量成長4.2%，柴油汽車新車掛牌量則減少10.3%。
純電動車新車掛牌量和去年同期相比攀升16.4%，來到14萬4378輛，即便德國新車掛牌量滑降22.5%，來到4萬4942輛。
在消費者持續青睞下，油電混合車新車掛牌量和去年同期相比攀升28.7%，插電式油電混合車需求則是減少22.1%。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：