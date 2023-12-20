歐洲汽車製造商協會今天表示，歐洲今年1至11月新車掛牌量近五成為電動車。

路透社報導，歐洲汽車製造商協會（European Automobile Manufacturers' Association, ACEA）表示，截至11月止，純電動車、插電式油電混合動力車、重度混合動力車在內的電動車占歐洲新車掛牌量超過47.6%，比去年同期的43%提高。

歐洲汽車製造商協會數據顯示，歐盟11月新車掛牌量增加6.7%，連續第16個月攀升。電車新車掛牌量和去年相比成長13.3%。油車新車掛牌量成長4.2%，柴油汽車新車掛牌量則減少10.3%。

純電動車新車掛牌量和去年同期相比攀升16.4%，來到14萬4378輛，即便德國新車掛牌量滑降22.5%，來到4萬4942輛。

在消費者持續青睞下，油電混合車新車掛牌量和去年同期相比攀升28.7%，插電式油電混合車需求則是減少22.1%。

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