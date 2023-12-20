近年來政府打房政策推陳出新，甲山林董事長祝文宇直言，從豪宅稅到囤房稅，政策主要打到的是有錢人，但卻沒有真正將房價打下去，物價上漲，房價走揚，但年輕人薪水沒漲，這對房巿是一大隱憂，目前年輕人為圓購屋夢，以時間換取空間，從台北巿轉到新北第一圈購屋，或進一步遷徙到桃園等地，建議政府以大禹治水方式，開闢新建重劃區，將交通建設做到位，才能真正解決問題。
祝文宇進一步指出，要穩定房價，必須先解決建築成本走揚問題，像現在土方單價越來越高，較過去高出3、4倍，卻還出現沒地方可以倒的問題，這些都需政府協助解決。
在囤房稅與平均地權交互影響下，建商何去何從？祝文宇表示，過去以來，有很多建商採取「先建後售」，讓消費者「看得到、摸得到」，但未來可能轉向，改以預售為主，因先建後售，銷售期大幅縮短，否則會被課較高的囤房稅，畢竟虧本的生意沒人做。
展望明年房巿，祝文宇指出，明年經濟比今年佳，加上低利率與高通膨走勢不變，房巿將呈現需求高的地區，房價向上攀升，反觀供過於求的地方恐會出現破盤價。
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