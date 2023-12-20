全球各國央行行長被視為對抗通膨猛獸的頭號戰將。但是土耳其央行行長埃爾坎（Hafize Gaye Erkan）竟然自己也被飆漲的房租嚇壞，甚至選擇搬回父母家同住，以減輕負擔。她受訪時還感嘆，「伊斯坦堡（房租）怎麼比曼哈頓還貴？」

現年44歲埃爾坎在美國生活了20多年，曾任職於高盛等多家銀行。她在今年6月接下土耳其央行行長一職。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在過去堅持降息對抗通膨。但是他在今年5月成功連任總統之後，任命來自華爾街的埃爾坎擔任央行行長，貨幣政策不再堅持降息。

埃爾坎近日接受當地媒體訪問時坦言，她不敢相信伊斯坦堡的房租居然比紐約曼哈頓還貴，由於探尋多時後實在找不到適當的租屋處，因此決定回老家跟父母同住。

土耳其物價飆升，11月通膨率漲至62%，伊斯坦堡的房租漲幅更是嚇人的77.1%。儘管土耳其政府決定限制租金漲幅不得超過25%，但專家表示，房東自有解套方法。房東不擇手段擺脫現有租戶，以便用更高價格出租，因此政府的措施只能加劇民眾租屋的困境。

對於埃爾坎租不起房的報導，也引發「作秀」的質疑。據估算，埃爾坎月薪至少應有1.3萬美元（約新台幣41萬元），而當地最貴地段的平均房屋租金為1638美元（約新台幣5.2萬元）。不少媒體批評批評埃爾坎根本是故意炒作話題。