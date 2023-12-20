國喬石化20日公告112年度現金增資收足股款，共募得28.4億資金，能有效改善財務結構，增進公司營運競爭力。國喬石化總經理曾嘉雄表示，全球經濟動盪，企業需要提高抗風險的能力、強化營運韌性。國喬聚焦本業，持續透過技術創新加速高值化，旗下研發中心正在開發高性能、高強度特用生物基纖維／工程塑膠，以實踐自主化技術推動產業升級並達到減碳。
同時，國喬積極耕耘兩岸之外的下游通路，鎖定印度、東南亞等新興市場，搶攻電動車、電池等高階複合材料應用，實踐多角化發展，穩步期待景氣回升，增進公司及股東的利益。
受到中國大陸新增產能、烏俄戰爭、中美貿易影響，加上2024年國內進入排碳有價時代，石化業面臨複雜多變的挑戰。國喬表示，石化業的產業結構是「產品多、技術複雜」，上、中、下游產業鏈環環相扣、緊密連繫，需要彼此合作才能有效節省成本、提升客戶價值與競爭力。國喬站在產業鏈中游，自我定位在穩定品質、優化技術、永續發展，除了生產製造SM苯乙烯、ABS塑膠，研發中心10年前已開發出高耐衝、高耐候的特用高端材料尼龍66並成功商轉，滿足下游客戶對此原料的需求。目前正加緊腳步開發高性能、高強度、包括生物基來源的特種尼龍，亦是著眼台灣產業鏈的需求缺口創造利基，期待透過實踐自主化技術發揮影響力，帶動產業提升競爭優勢。
「客戶在哪裡，國喬就在哪裡。」曾嘉雄說，有鑑於國際製造業紛紛南向新設製造基地，目前印度和東南亞國家製造商對於高端材料的需求十分迫切。國喬觀察，印度近年經濟強勢成長，儼然是全球新興的製造基地，國際知名的電動汽車如特斯拉、電子大廠等就展現高度興趣。印度當地的汽車業亦摩拳擦掌，為搶攻高階市場，更大幅提高對汽車電子零件及材料的品質管理，進而帶動高端材料上下游供應鏈轉移。
國喬數年前已進入印度市場，與在地供應商結盟，多年來夥伴關係相當穩固。曾嘉雄表示，印度擁有龐大人口紅利與經濟發展潛力，加上汽車業、電子業大廠紛紛進駐，推升石化產品的需求。國喬主力產品SM、ABS和尼龍66可廣泛應用在電動車、電子、電器等領域，尤其尼龍66具備耐熱、阻燃、耐衝擊等特性，是百萬級以上高階車款的零件關鍵複合材。
越南是新一代電池材料的聚集地，國喬的ABS也已供應至越南下游客戶作為電池的材料，ABS是用途廣泛、多樣化且穩定性高的工程塑膠，國喬計畫在越南及東南亞進一步拓展產品在電池業方面的應用，擴大商機。
標普全球評級（S＆P Global Ratings）最新報告預測，亞太地區的成長引擎預期將由中國大陸轉移至南亞和東南亞。尤其印度至少在未來3年會是全球成長最快速的主要經濟體，2030年前可望超越德國和日本，成為全球第三大經濟體，僅次於美國和中國大陸。
國喬表示，國際地緣政治持續緊張、中美貿易戰摩擦以及中國大陸產能過剩等因素，全球景氣市況持續低迷，石化業面臨複雜多變的營運挑戰。儘管景氣調整期拉長，產業壓力大增，國喬以維護整體營運發展的穩定性為優先，深化ESG公司治理，透過技術創新加速新高值化發展，促進公司與股東的最大利益。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：