辛巴威最大的萬基國家公園最近幾週至少有100頭大象因乾旱而亡。根據野生動物當局和保育組織說法，大象屍橫遍野是氣候變遷和聖嬰現象衝擊所造成的可怕跡象。
當局更警告說，氣象單位預測，辛巴威部分地區之後的雨量稀少且氣溫持續上升，包括萬基國家公園（Hwange National Park）等地都是，這可能會造成更多的大象死亡。
美聯社報導，國際動物福利基金會（The International Fund for Animal Welfare）將這種天氣描述為大象和其他動物的危機。
辛巴威國家公園和野生動物管理局（Zimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）表示：「聖嬰現象讓本已嚴峻的情況變得更加糟糕。」
聖嬰現象是一種自然且反覆出現的氣候現象，能讓太平洋部分地區變暖，進而影響世界各地的天氣模式。雖然今年的聖嬰現象最近為東非帶來致命的洪水，但預計整個南部非洲的降雨量仍將低於平均值。
辛巴威已經感受到了這種情況，當地的雨季比平常晚了幾週開始，雖然現在下過一些雨，但預計即將迎來大致上乾燥而炎熱的夏日。
研究顯示，氣候變遷可能會加劇聖嬰現象，從而導致更極端的後果。
當局擔心2019年的情況會重演，當時萬基國家公園有200多頭大象死於嚴重乾旱。
萬基國家公園大約有4萬5000頭大象，以及100多種其他哺乳動物和400種鳥類。
環保人士表示，拯救大象不僅是為了動物本身。牠們是對抗氣候變遷的關鍵盟友，在生態系統中，牠們透過含有植物種子的糞便，將植物遠距離傳播，森林因此得以擴大、再生和繁茂。而樹木則可從大氣中吸收導致地球暖化的二氧化碳。
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