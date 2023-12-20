北韓18日試射洲際彈道飛彈（ICBM）挑釁，美日韓不甘示弱，今天舉行聯合空中軍演，美軍也部署B-1B轟炸機參與這次聯演。

韓聯社報導，這是今年以來美軍第13次派遣轟炸機來到朝鮮半島一帶，參與美日韓聯合空中軍演則是第2次。B-1B轟炸機今年2、3月都曾為因應北韓試射ICBM而被派遣至朝鮮半島，並參與8月的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度軍演。

B-1B轟炸機雖未裝載核武，但最多可裝載57公噸武器，比起其他轟炸機種武器量明顯更大，從關島飛至朝鮮半島僅需2小時。

今天進行的聯合軍演在濟州島以東的韓日防空識別區（ADIZ）重疊區域進行，參與機種還包括南韓空軍的F-15K戰鬥機、美國空軍的F-16戰鬥機與日本航空自衛隊的F-2戰鬥機等。

南韓合同參謀本部表示，這次聯合軍演是為因應北韓試射固體燃料引擎推動的ICBM等威脅，強化美日韓三國戰力及展現共同應對的意志。

北韓17日深夜發射一枚短程彈道飛彈後，18日又發射ICBM，引發美日韓共同譴責，但北韓官媒勞動新聞今天以頭版報導聲稱發射火星-18型（Hwasong-18）洲際彈道飛彈「大成功」，北韓兼具軍事偵察衛星及洲際彈道飛彈，可面對任何軍事與戰爭危機。