隨著以色列和哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭可能達成另一次停戰和釋放人質協議的希望增大，哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）今天訪問埃及。
法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯發聲明表示，長居在卡達的哈尼雅為與埃及官員討論「猶太復國主義者（指以色列）侵略加薩走廊的事態發展和其他問題」，今天抵達埃及首都開羅。
哈尼雅在造訪開羅前，曾與伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）於卡達首都杜哈會面。
與哈瑪斯關係密切的消息人士昨天告訴法新社，哈尼雅將與埃及情報首長卡邁爾（Abbas Kamel）等人就「停止侵略和戰爭，準備釋放囚犯的協議」進行會談。
由於未被授權談論這次訪問而匿名的消息人士表示，會談將「討論停止侵略和戰爭，並為釋放囚犯和結束對加薩走廊的圍困達成協議」。
一名與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）關係密切的消息人士告訴法新社，納哈拉（Ziad Nakhaleh）也將前往開羅進行會談。
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