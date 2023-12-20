美國經濟成長減緩但可望避免衰退，經濟軟著陸仍為預估的基本情境，預估全球通膨於2024年仍將持續降溫，歐洲和英國均面臨潛在衰退風險，預估歐美英三大央行明年都將展開降息，可望同步激勵全球股債市場的未來表現。

施羅德投資認為，預期後市投資級債將受益於降息預期而利率下行，非投資級債將隨風險性資產持續表現，布局全球多元債，掌握三大央行降息契機與投資級債與非投資級債潛在資本利得空間。

股市方面，施羅德投資認為，央行未來降息有利改善企業資金成本，並推升全球股市的評價面進一步回升，預估科技股將受惠AI高速成長，歐洲和英國股市價值面則仍被低估，聯合國氣候變遷大會(COP28)決議198國將進一步推動減碳和永續投資，建議投資人採取創新主題或永續主題策略，並透過布局全球股市來充分掌握未來區域和產業的輪漲契機。

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