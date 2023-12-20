搶攻農曆春節團圓圍爐聚餐商機，遠雄悅來大飯店自2024年2月9日除夕至年初四2月13日，限量推出「唐苑甲辰龍迎春圍爐宴」，每桌14,800元＋10％。另針對在家圍爐聚餐的家庭，遠雄悅來今年推出「龍騰虎躍冷凍年菜系列」六件組、售價5,388元與四件組售價3,988元，12月31日前預訂六件組加贈港式臘味蘿蔔糕。

遠雄悅來大飯店並自2024年2月8日（小年夜）至2月14日（初五），推出春節住房優惠專案、售價10,000元起，首次增加住宿贈送海洋公園入園暢遊，體驗全台唯一的夢幻療癒人魚實境秀與各式演出，讓走春充滿歡笑聲，並一次擁有洄瀾灣無敵夜景與太平洋絕美日出。

遠雄悅來大飯店由「唐苑」中餐廳主廚蔡坤城帶領團隊以精湛廚藝，拿手潮創粵菜烹調方式勾勒傳統新年味道，加入創新料理元素，食材嚴選最符合時節鮑魚、海參、花膠和燕窩等，融入花蓮在地特產甘蔗土雞、東海岸龍蝦、吉安韭菜，每一口都能品嘗食物精髓。慢火八小時熬燉出食材豐富膠質「宮廷魚翅佛跳牆」、「金華花膠燉土雞」，新鮮彈牙脆口「銀蒜蒸活龍蝦」，傳統臘味結合創新「香韭臘味珍珠飯」等十道美饌佳餚，精心打造年度經典年菜料理，真材實料手工繁複，道道為饕客打造豐美飽足圍爐盛宴。