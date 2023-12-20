搶攻農曆春節團圓圍爐聚餐商機，遠雄悅來大飯店自2024年2月9日除夕至年初四2月13日，限量推出「唐苑甲辰龍迎春圍爐宴」，每桌14,800元＋10％。另針對在家圍爐聚餐的家庭，遠雄悅來今年推出「龍騰虎躍冷凍年菜系列」六件組、售價5,388元與四件組售價3,988元，12月31日前預訂六件組加贈港式臘味蘿蔔糕。
遠雄悅來大飯店並自2024年2月8日（小年夜）至2月14日（初五），推出春節住房優惠專案、售價10,000元起，首次增加住宿贈送海洋公園入園暢遊，體驗全台唯一的夢幻療癒人魚實境秀與各式演出，讓走春充滿歡笑聲，並一次擁有洄瀾灣無敵夜景與太平洋絕美日出。
遠雄悅來大飯店由「唐苑」中餐廳主廚蔡坤城帶領團隊以精湛廚藝，拿手潮創粵菜烹調方式勾勒傳統新年味道，加入創新料理元素，食材嚴選最符合時節鮑魚、海參、花膠和燕窩等，融入花蓮在地特產甘蔗土雞、東海岸龍蝦、吉安韭菜，每一口都能品嘗食物精髓。慢火八小時熬燉出食材豐富膠質「宮廷魚翅佛跳牆」、「金華花膠燉土雞」，新鮮彈牙脆口「銀蒜蒸活龍蝦」，傳統臘味結合創新「香韭臘味珍珠飯」等十道美饌佳餚，精心打造年度經典年菜料理，真材實料手工繁複，道道為饕客打造豐美飽足圍爐盛宴。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：