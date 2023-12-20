年末尾牙商機夯，高級家電晉升送禮首選。富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，尾牙採購潮推升12月至今家電年增衝雙位數成長。
高科技的家電向來是最受員工青睞的獎品，在智慧生活及健康宅趨勢的帶動下，今年以一機多用的「多功能清潔家電」買氣最夯，如吸塵器、掃地機器人及洗地機。搭載4K高畫質的「大尺寸液晶顯示器」及強打溫控護髮功能的「負離子吹風機」也備受消費者關注，而全新上市的「New PS5」也將成為尾牙抽獎的熱銷黑馬代表。
看準此波家電採買潮，momo集結1,300大知名品牌、超過6萬件家電逸品祭出限時優惠，即日起至12月31日加碼「5折神券限量搶」最高折2,000元，mo粉下單滿額再享最高2,000元mo幣登記送。在多重好康帶動下，預估帶動清潔家電銷售年增逾20％。
年底為除舊佈新汰換家電的絕佳時機，momo據站上銷售分享，可實現解放雙手打掃的「智慧清潔家電」呼聲最高，買氣年成長逾3成。以一台結合吸塵、掃地、拖地的「多功能型機款」最受消費者青睞，除了乾濕兩用的「吸塵器」及「掃地機器人」為熱銷常勝軍，具備強勁吸力和濕拖功能的「洗地機」更是時下家電新寵，銷售年增逾100％，像是momo獨家普魯士藍款「dyson」V12s Detect Slim Submarine Plus SV46 乾溼全能洗地吸塵器。月銷最高2,000台的「Roborock石頭科技」掃地機器人Q Revo，搭載5L大容量水箱及熱風烘乾超省時。momo獨家「Haier海爾」最輕型智慧洗地機W3，重量僅3kg最適合小坪數空間使用。而在入冬除溼需求帶動下，也讓結合防潮抑菌功能的「除濕機」隨之熱賣，momo必收推薦如「Panasonic 國際牌」13公升一級能效清淨除濕機。
現代人對於娛樂生活尤為重視，可全面滿足消費者日常觀影及遊戲需求的「視聽家電」是一大話題焦點，以65至75吋大尺寸螢幕、搭載4K高畫質的「液晶顯示器」最受關注，給人身臨其境的視覺震憾感。momo推薦選品如最高月銷破500台的「Philips飛利浦」70吋4K Android聯網液晶顯示器，以及日本設計的「TOSHIBA東芝」58型4K安卓液晶顯示器，支援杜比視界全景聲，打造沉浸式3D 音效體驗。而即日起重磅上市的跨世代新款「SONY索尼」New PS5 光碟版主機＋PS VR2 頭戴裝置，除體積縮小30％，更升級至1TB容量，限時回饋現折2,000元再加碼送500元PSN點數卡；還有上架即秒殺的PS5太空戰士16同捆組都是讓電玩控愛不釋手的重量級名品。
奢寵愛美商機當道，強打高級精緻感的知名大廠「美容家電」也是年終犒賞的人氣之選。momo分享，今年以兼具大風量及溫控護髮功能的「負離子吹風機」為消費者熱購重點，銷售年增突破3成；而「美型電動牙刷」亦是討論度極高的贈禮選擇。momo推薦如讓女性夢寐以求的美髮神器「dyson」HD08 Origin Supersonic吹風機、momo獨家「TESCOM」高效速乾負離子吹風機，momo獨家「Philips 飛利浦」Sonicare輕柔舒敏音波震動牙刷則以溫和潔牙力廣受好評，限時買就送刷頭6入。
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