PChome網路家庭集團全新打造「PChome揪愛公益」平台，民眾可由PChome入口網站進入公益平台網頁，為公益團體發聲。

PChome入口網站月活躍造訪者有超過670萬，單月高達6,000萬以上的瀏覽，PChome網路家庭「PChome揪愛公益」平台近日邀請首波7家公益團體進駐，包含「台灣一起夢想公益協會」、「陽光社會福利基金會」、「等家寶寶社福協會」、「喜憨兒基金會」、「臺北市流浪貓保護協會」、「臺灣環境資訊協會」以及「勵馨基金會」，平台匯集公益團體的捐款、捐物與愛心商品的資訊，點選各區連結就可進入指定公益團體的網站，進行參與。

PChome網路家庭投身公益活動不間斷，近來包含支持國內運動賽事、投入在地文化發展、協助進行環保議題宣導等行動，今年2月也發起「浪愛無限：你買一袋，我捐一包」公益活動，援助浪貓們的飼料需求；此外，也號召全體員工參與公益捐贈活動，包含募集禦寒物資送給土耳其災區居民、整理超過上百台的舊主機等電腦設備以及PVC手套，捐贈給多家公益團體。

PChome網路家庭集團執行長暨網路家庭總經理張瑜珊表示，PChome身為本土電商企業，長期關注社會議題，今年持續整合集團資源，打造全新公益平台，第一階段共邀請7家公益團體加入，涵蓋動物保護、環境保護、身心障礙服務、婦幼關懷等類別，期望藉由企業之力，提升社會大眾的關注度，為更多弱勢群體發聲並給予協助，讓社會共榮共好。

歲末年終之際，「PChome揪愛公益」平台首波串聯的公益團體－喜憨兒基金會發起「年節送愛到部落」公益活動，邀請大家一同將喜憨兒勤奮工作的成果送往偏鄉，目標為偏遠及非山非市小學約3,675位學童及其家庭送上溫暖祝福，在年節的團圓時刻，品嚐甜蜜蜜的幸福滋味。

另外，勵馨基金會也發起「馨滿意足過好年的年菜紅包」募資活動，幫助16個安置家園共約20,000名婦幼，讓兒童、青少年及婦女在過年期間能獲得「食質」的幫助，將這份暖心的食物及資源化做祝福，給予弱勢族群有實現夢想的勇氣與希望。

PChome網路家庭也特別拋磚引玉，近日號召公司全體同仁踴躍參與做公益，發起「揪你來捐物」的物資捐贈行動，包含口罩、酒精、衛生紙等物資，透過網家速配物流將捐贈物資，運送給財團法人陽光社會福利基金會，支持並幫助陽光服務燒傷及顏損朋友。