日本東芝公司（Toshiba）在東京證券交易所掛牌74年後，今天下市。作為日本最大品牌之一，東芝於過去10年陷入動盪和醜聞，迎來收購和不確定的未來。

路透社報導，以私募股權公司日本產業合作夥伴公司（Japan Industrial Partners）為首的一群投資人收購東芝集團，推動東芝走向私有化。投資者還包括金融服務公司歐力士（Orix）、中部電力公司（Chubu Electric Power）和羅姆半導體集團（Rohm）。

在與海外維權股東長期鬥爭後，這群投資人以140億美元（約新台幣4383億元）取得控制權，讓東芝留在日本國內企業手中，過程卻導致東芝的電池、晶片、核電和國防設備等事業為之癱瘓。

東芝19日最後一個交易日收盤價為4590日圓，較前一日下跌0.1%。

儘管目前還不清楚東芝在新東家帶領下會朝什麼方向前進，留任的東芝執行長島田太郎可望專注於高利潤的數位服務。

日本產業合作夥伴公司對島田太郎的支持打亂原先與一個政府支持基金合作的計畫。一些業內人士認為，分拆東芝可能是較好選擇。

東芝的部分業務被視為對國家安全至關重要，日本政府將對這家僱用約10萬6000名員工的企業保持密切關注。