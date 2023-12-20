工研院宣布，攜手產官研醫夥伴，展現跨領域之智慧醫養生態系成果。包含導入高雄榮總長照住宿機構之24小時隨身夥伴「AI尬聊機器人」陪伴銀髮樂活人生。落地台中榮總的「全時重症疼痛評估系統」以AI分析讓醫護遠端即時動態追蹤重症病患臉部表情，判別醫療需求、減少感染風險，加快患者恢復。

工研院生醫與醫材研究所所長暨「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」秘書長莊曜宇表示，智慧醫養是全球樂齡生活的新趨勢，臺灣在政府跨部會支持合作下，結合資通訊及醫療產業兩大優勢產業量能，再經由場域驗證已逐步推展出屬於臺灣智慧醫養的創新合作及服務模式。今透過健康樂活與智慧醫療照護聯盟展現逐步累積跨域、跨國合作成果，像是攜手日本Social Action Organization及「中化銀髮」暖時光日間生活館（日照中心），打造在地化AI復能服務系統與個人化精準照護；串聯國泰人壽導入「認知檢測技術」，讓民眾及早掌握可能的失智風險；另也將「iMAS智慧醫療資訊平台（醫咖go）」技術移轉予鴻海科技集團旗下「群邁通訊」，並持續協助研發升級，搶攻遠距醫療市場。

為此，工研院攜手產官研醫夥伴積極展開行動。首先，在照護端，工研院開發出「尬聊機器人」，利用生成式AI結合情緒模組，整合外觀介面及串接高齡照護用的專業資料庫，讓機器人與長者可以「有溫度的尬聊互動」，降低老年社交孤獨帶來的認知衰退風險，日前已於高雄榮總長照住宿機構進行場域驗證。其次，在醫療端，藉由經濟部科技專案補助，工研院和台中榮總合作開發出「全時重症疼痛評估系統」，藉由專利AI模型，動態追蹤重症病患臉部表情，判別重症病患的醫療需求，減少醫護密集接觸病患帶來的感染風險，進而縮短康復時間，未來將導入臨床實際應用。

工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」舉辦「精準健康跨域論壇及共創成果發表會」，邀集產官學研醫各方代表參與交流，探討透過公私協力，致力於縮短民眾不健康存活年，並且讓長者從健康、到不健康直到離世，都能有快樂、有尊嚴、有成就感。同時，結合科技之力，促成民眾的社會行為改變，協助廠商打造創新商業模式，共同促進社會達到成功老化的目標。