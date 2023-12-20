星宇航空（2646）今（20）日宣布，獲美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）核准加入預先安檢計畫（TSA PreCheck），自23日起符合資格的旅客搭乘星宇美國航線離境，或在美國境內轉機，皆可由專屬通道執行安檢程序，不須脫下鞋子、皮帶或薄外套，符合規定的電子產品和液體，也不須從隨身行李中取出檢查，大幅縮短安全檢查時間。
星宇表示，旅客取得預先安檢計畫資格後，將獲得一組9位數的Known Traveler Number，於星宇官網購票時自行輸入KTN號碼，或在航班起飛前，自行程管理頁面登錄。此外，也可於預定班機時，通知旅行社及星宇客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，即享快速安檢服務。
TSA PreCheck是美國國土安全部（DHS）的美國運輸安全管理局（TSA）規劃之旅客快速安檢措施，凡經過申請並核可的旅客，即可從參與這項措施的200多個美國機場，快速完成登機前的安全檢查程序。
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