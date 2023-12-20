民進黨副總統候選人蕭美琴今（20）日午間出席「三三會2023年度十二月份例會」，並發表專題演講：「台美關係現況與展望」，針對如何經營對美關係，她提出三大方向，包括一台灣的和平安全跟穩定、經濟領域的深化合作及台灣的國際參與。
三三會名譽理事長許勝雄、理事長林伯豐、陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維、日本台灣交流協會代表片山和之等亦出席例會活動。蕭美琴演說分為三個部分。第一，我們所了解的美國政策；第二，台美之間這些年努力的重點；第三，有關未來的展望及態度。
蕭美琴表示，美國對台政策從1979年以來有一致性的地方，以《台灣關係法》以及「六項保證」作為基礎，被形容是強健的非官方關係。至於美國對兩岸的態度，就是支持維持現狀，在目前複雜的戰略環境中，美方已多次重申，反對片面改變現狀。
蕭美琴表示，美國對中國基本政策與態度，最近產生微妙的調整與改變，但不變的是，繼續維持一中政策，即是立基於《台灣關係法》、「三個公報」、以及反對使用武力解決兩岸問題、反對片面改變現狀。
蕭美琴說，90年代中國開始改革開放期間，多數政界主張積極交往，也有許多美商投資、以及民間文化等各個層面往來。但近年來習近平的政策對內封閉、控制多，對外則更強勢，美國各界也開始產生壓力，雖然美中長期都有合作與競爭的關係，但現在是競爭多於合作，美方也重申不尋求與中國啟動冷戰關係，持續維持競爭又合作。她舉例，像是氣候變遷、維持區域情勢穩定、維持對話關係，以及科技、經濟、外交、軍事各領域的競爭關係。若無謹慎管控，就會演變成對抗。
至於如何經營對美關係，蕭美琴表示，第一，是我們的和平、安全跟穩定。美國是唯一有法律授權支持台灣、協助台灣自我防衛的國家，在《台灣關係法》的基礎上，台美之間有許多在安全領域持續合作的面向。她並說，有實力才不會被欺負，才有能力維持現狀，且國人才會有信心面對對岸，台灣人也要讓美國看到我們有守護台灣的決心，給予我們更大的支持。
第二，是在經濟領域的合作，美國也希望能夠深化與台灣的貿易合作，所以我們成為拜登總統任內第一個簽貿易協定的對象，即「台美21世紀貿易倡議」，後續的談判也會持續進行。此外，我們也期盼解決雙重課稅等問題，但具體困境如台美非邦交的特殊關係，稅務主導權在美國國會，希望能夠推動國會立專法方式，解決台灣雙重課稅問題。美國也重視供應鏈安全與韌性，而台灣在這當中，扮演不可或缺的角色。至於經濟脅迫議題，台灣也需要透過國際合作來減緩所受到的影響。
第三，是台灣的國際參與，近年跟美國也建立對話平台，共同舉辦國際會議與活動。像是醫療衛生、氣候變遷、婦女賦權等議題，除台美之外，日本和澳洲也參與，四方共同推動GCTF平台。像是教育領域的人才需求，學校間也透過簽署協定，進行產學合作交流。
蕭美琴說，她常形容她自己是戰貓，走路腳步輕盈但有力，也可以跳很高，進入最佳防禦方式。「貓會用良善溫柔對待好的人，但若是被欺負，貓會伸出爪子」。台灣人良善慷慨，也讓國際社會認為台灣人值得珍惜。
蕭美琴表示，未來若有幸當選，所要承擔的責任也更為沉重，會用小心、謹慎、沉重的角度看待。她也說，治理國家不是用口號、或娛樂性質讓大家發洩情緒的過程，而是一個需要長期累積經驗和態度的責任。她說，最近也和年輕人分享，我們國家需要創新，像矽谷有許多突破性創新。創新需要容忍錯誤，但政府在治理時，對錯誤的容忍是相對較少的，如何在創新進步以及周全之間，在改革的同時不要製造更多其他問題，需要很好的平衡感及穩健態度。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：