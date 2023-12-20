民進黨副總統候選人蕭美琴今（20）日午間出席「三三會2023年度十二月份例會」，並發表專題演講：「台美關係現況與展望」，針對如何經營對美關係，她提出三大方向，包括一台灣的和平安全跟穩定、經濟領域的深化合作及台灣的國際參與。

三三會名譽理事長許勝雄、理事長林伯豐、陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維、日本台灣交流協會代表片山和之等亦出席例會活動。蕭美琴演說分為三個部分。第一，我們所了解的美國政策；第二，台美之間這些年努力的重點；第三，有關未來的展望及態度。

蕭美琴表示，美國對台政策從1979年以來有一致性的地方，以《台灣關係法》以及「六項保證」作為基礎，被形容是強健的非官方關係。至於美國對兩岸的態度，就是支持維持現狀，在目前複雜的戰略環境中，美方已多次重申，反對片面改變現狀。

蕭美琴表示，美國對中國基本政策與態度，最近產生微妙的調整與改變，但不變的是，繼續維持一中政策，即是立基於《台灣關係法》、「三個公報」、以及反對使用武力解決兩岸問題、反對片面改變現狀。

蕭美琴說，90年代中國開始改革開放期間，多數政界主張積極交往，也有許多美商投資、以及民間文化等各個層面往來。但近年來習近平的政策對內封閉、控制多，對外則更強勢，美國各界也開始產生壓力，雖然美中長期都有合作與競爭的關係，但現在是競爭多於合作，美方也重申不尋求與中國啟動冷戰關係，持續維持競爭又合作。她舉例，像是氣候變遷、維持區域情勢穩定、維持對話關係，以及科技、經濟、外交、軍事各領域的競爭關係。若無謹慎管控，就會演變成對抗。

至於如何經營對美關係，蕭美琴表示，第一，是我們的和平、安全跟穩定。美國是唯一有法律授權支持台灣、協助台灣自我防衛的國家，在《台灣關係法》的基礎上，台美之間有許多在安全領域持續合作的面向。她並說，有實力才不會被欺負，才有能力維持現狀，且國人才會有信心面對對岸，台灣人也要讓美國看到我們有守護台灣的決心，給予我們更大的支持。

第二，是在經濟領域的合作，美國也希望能夠深化與台灣的貿易合作，所以我們成為拜登總統任內第一個簽貿易協定的對象，即「台美21世紀貿易倡議」，後續的談判也會持續進行。此外，我們也期盼解決雙重課稅等問題，但具體困境如台美非邦交的特殊關係，稅務主導權在美國國會，希望能夠推動國會立專法方式，解決台灣雙重課稅問題。美國也重視供應鏈安全與韌性，而台灣在這當中，扮演不可或缺的角色。至於經濟脅迫議題，台灣也需要透過國際合作來減緩所受到的影響。

第三，是台灣的國際參與，近年跟美國也建立對話平台，共同舉辦國際會議與活動。像是醫療衛生、氣候變遷、婦女賦權等議題，除台美之外，日本和澳洲也參與，四方共同推動GCTF平台。像是教育領域的人才需求，學校間也透過簽署協定，進行產學合作交流。

蕭美琴說，她常形容她自己是戰貓，走路腳步輕盈但有力，也可以跳很高，進入最佳防禦方式。「貓會用良善溫柔對待好的人，但若是被欺負，貓會伸出爪子」。台灣人良善慷慨，也讓國際社會認為台灣人值得珍惜。

蕭美琴表示，未來若有幸當選，所要承擔的責任也更為沉重，會用小心、謹慎、沉重的角度看待。她也說，治理國家不是用口號、或娛樂性質讓大家發洩情緒的過程，而是一個需要長期累積經驗和態度的責任。她說，最近也和年輕人分享，我們國家需要創新，像矽谷有許多突破性創新。創新需要容忍錯誤，但政府在治理時，對錯誤的容忍是相對較少的，如何在創新進步以及周全之間，在改革的同時不要製造更多其他問題，需要很好的平衡感及穩健態度。