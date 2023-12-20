鎖定「先買後付」（BNPL）商機，國內三大純網路銀行中，傳出也有業者有意上車，跟著吃BNPL大餅，不過，相關法規恐要主管機關放行。純網銀業者也強調，「BNPL風險較高」，若同業想要做這塊，如果要跳脫DRB（無擔保負債比）22倍規定，必須要有替代方案，一定要補足控管措施，否則恐再演過去雙卡風暴。

觀察國內BNPL市場，主流業者包括台灣的「慢點付」，還有日系的「AFTEE先享後付」、新加坡代表「Atome」，整體市場至少有近10家。如今傳出純網銀也有意推出此業務，牽動整體市場版圖重整。

不過，純網銀要參戰BNPL可能卡關，主因金管會的DRB22倍規定，依規定，金融機構對於債務人於全體金融機構的無擔保債務，歸戶後的總餘額（包括信用卡、現金卡及信用貸款）除以平均月收入，不宜超過22倍。但信用小白多無收入證明，導致純網銀投入BNPL可能卡關。

有純網銀業者指出，確實了解到同業想進入BNPL市場，但過去經驗來看，此業務風險較高、恐要審慎，甚至會演變成風暴，不是小規模銀行可以承受，例如過去萬泰銀行的「喬治瑪麗」現金卡，後續掀起雙卡風暴，就是在小額授信上未做好良好控管。

業者也強調，可理解同業想做這塊業務，但勢必要加上控管措施，若只是單純想投入BNPL，沒有整體考量，「恐怕不是那麼理想」；而先買後付是否有利可圖，其實也有通盤思考，否則像過去「喬治瑪麗卡」一開始獲利很多，但放款後問題是延後發生，「等到發現就不可收拾、來不及了，小銀行承受不起的！」

也有純網銀業者說，不會自己發展BNPL，但確實有跟幾家BNPL業者談，主因違約率高，因此反映出來的利率也偏高，這部分相對於普惠金融，等於是又把年輕人推到高利率去，看來是比較可惜，因此目前還是專注於務實發展小額信貸，「先求發展穩定，後面再找機會」。

業者認為，不應要求金管會鬆綁DRB22倍，而是要有替代方案說服金管會，必須有控管機制、而非輕易放掉DRB22倍。