正文（4906）今（20）日舉辦法人說明會，董事長陳鴻文表示，正文也在全球供應鏈調整下，順勢調整公司營運策略，即跳過歐美設備品牌廠，直接供貨歐美電信營運商，陳鴻文表示，今年直接供貨比重已達近2成，預期明年持續上升，也將帶動明年營收及獲利小幅優於今年表現。

總經理李榮昌也指出，目前直接供貨的營運占比約在近2成水準，預計明年直接供貨的營運比重可望上升至30至35％，將對毛利率也持續效果。

對於明年營運展望，李榮昌表示，目前下游客戶仍持續去化庫存，目前客戶還在調節庫存中，歐洲、美國市場拉獲力道趨緩，預計明年上半年可望結束庫存調整，以單季營運來看，今年第四季營運和上季差異不大，營運谷底將落在明年第一季，若以全年來看，明年在調整營運模式之後，明年毛利率可望持續較今年提升，同時，全年營收及獲利表現也將小幅優於今年表現。