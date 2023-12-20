正文（4906）今（20）日舉辦法人說明會，董事長陳鴻文表示，正文也在全球供應鏈調整下，順勢調整公司營運策略，即跳過歐美設備品牌廠，直接供貨歐美電信營運商，陳鴻文表示，今年直接供貨比重已達近2成，預期明年持續上升，也將帶動明年營收及獲利小幅優於今年表現。
總經理李榮昌也指出，目前直接供貨的營運占比約在近2成水準，預計明年直接供貨的營運比重可望上升至30至35％，將對毛利率也持續效果。
對於明年營運展望，李榮昌表示，目前下游客戶仍持續去化庫存，目前客戶還在調節庫存中，歐洲、美國市場拉獲力道趨緩，預計明年上半年可望結束庫存調整，以單季營運來看，今年第四季營運和上季差異不大，營運谷底將落在明年第一季，若以全年來看，明年在調整營運模式之後，明年毛利率可望持續較今年提升，同時，全年營收及獲利表現也將小幅優於今年表現。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：