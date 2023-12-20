坤悅（5206）受惠第四季完銷案交屋入帳，挹注11月與前11月累計營收翻倍大增，在業績題材發酵下，近期股價創新高！法人表示，坤悅2023年營收與獲利均有機會挑戰新高！
坤悅今（20）日公告指出，為加速土地開發效率，授權董事長明年在30億元額度內，針對台灣進行不動產洽購相關事宜，展現持續購地推案的信心。
坤悅今年認列台中大雅區「雅樂」、東區「坤悅高飛」、「心富郁」等三個完銷案，11月營收6.26億元，年增4.93倍，前11月累計營收38.81億元，年增7.63倍；前三季EPS0.82元。坤悅近期股價來到25.70元的新高價；20日收盤價25.25元，小漲了0.05元。
坤悅第四季一口氣推出台中南區預售案「語文心」，總銷56億元，以及太平區預售案「涵仰」，總銷29億元。此外，坤悅預計明年完工交屋案，包括台中東區「領秀」總銷12.3億元、台中東勢區「欣‧悅」總銷10.6億元、彰化埔心「心里程」總銷10.7億元。上述三建案總銷合計33.6億元，成為2024年營收主要來源。
主攻首購族群的坤悅，本月18日以每坪單價56.63萬元，取得彰化市1,674坪土地，以每坪10.63萬元取得道路用地約258坪，總交易金額約9.76億元，目前坤悅手上有六塊庫存土地，總坪數約在6,500坪。
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