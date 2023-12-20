台灣浩鼎（4174）董事長閻雲以身兼數職、不克專心一致帶領為由，20日請辭董事長一職。閻雲表示，當初臨危受命接任董座即言明一年為期 ，且他精挑細選的執行長王慧君半年來表現也令人驚喜，請辭是兌現支票。
浩鼎表示，此計畫中的異動，不會對公司造成影響，董事會將很快安排繼任人選
閻雲是在去年底浩鼎創辦人張念慈遽逝時臨危受命，接任董事長，並同時兼任執行長。他在接下這個重擔前即言明：以張念慈對他的知遇和賞識之情，他責無旁貸，也願意承擔；在此關鍵時刻，他要帶領浩鼎團隊奮力向前。
閻雲希望這項任命以一年為期，因為身兼海內外數職的，確實分身乏術，但他承諾，半年內，一定為浩鼎找到最佳的執行長來掌舵。
閻雲表示，今年六月時，他果真找到了王慧君博士加入浩鼎，這個精挑細選的執行長人選，獲得各界肯定，令他倍感欣慰。他說，「管理之道無他，首在用對人才；」經半年來觀察，王慧君不論對研發、管理、人才、制度都能抓對方向，以十倍速前進，對她只有「驚喜」兩字可形容；加上一年期限已屆，閻雲認為自己開出的支票都兌現了。便依約定提出辭呈。
不過，閻雲強調，他也非從此離開浩鼎，而是續留浩鼎由獨立學者、專家組成的醫學諮詢委員會，繼續關切並指導浩鼎的研發進展。這項計畫中的異動，不會對公司造成影響，董事會將很快安排繼任人選。
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