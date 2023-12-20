日本原子力規制委員會2021年對柏崎刈羽核電廠祭出「事實上」的停機命令，今天決定最快將在12月27日解除。但柏崎刈羽核電廠若想重啟運轉，還須獲所在地的地方政府同意。

日本時事通信社及日本經濟新聞報導，東京電力公司（簡稱東電）位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠，過去因為多次發生反恐對策不夠完備，遭事實上勒令停機。

不過，原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）基於相關檢查及跟東電社長小早川智明會談等結果，今天決定最快在12月27日解除禁令。

柏崎刈羽核電廠為重啟機組運轉，2017年獲得必要條件之一的原子力規制委員會審查通過，但2021年時因為相繼傳出裝置故障等狀況，遭原子力規制委員會在同年4月祭出禁止移動核燃料的改正措施命令，至今無法重啟運轉。

目前這道停機命令若順利撤銷，東電雖然可以朝重啟運轉展開相關作業，但因為也必須獲地方政府同意，所以要能重啟運轉的具體時期仍難預料，且接下來要重啟運轉的焦點將轉移到核電廠所在地新潟縣。

新潟縣知事花角英世目前態度是會在聽取縣民意見後做出判斷，對東電來說，重啟運轉是增加收益的前提，但要實現這個目標就必須仔細地向地方進行說明。