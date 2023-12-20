泰國前進黨前黨魁皮塔因為媒體持股案遭憲法法庭暫停眾議員身分，皮塔今天前往憲法法庭答辯，憲法法庭將在明年1月24日宣判是否要撤銷皮塔的眾議員資格。
泰國5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，時任黨魁的皮塔（Pita Limjaroenrat）也順利當選成為眾議員。
前進黨原先要和第二大黨為泰黨（Pheu Thai）組聯合政府，推舉皮塔為總理候選人，但因為前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到保守勢力反對，皮塔兩度挑戰總理大位失敗，前進黨組閣失利，組閣權落到為泰黨手中。
選舉委員會在選前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體iTV股份，根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選。皮塔多次解釋iTV股份屬於父親所有，父親過世後他被指定為遺產管理人，股份屬於家族財產，而iTV早在10多年前就停止營運。
選委會在7月12日表示，根據調查，皮塔的眾議員身分應該被撤銷，並將此案交給憲法法庭裁決。憲法法庭7月19日宣布受理此案，並即日起暫停皮塔的眾議員身分直到裁決出爐。皮塔後來因此辭去前進黨黨魁，好讓前進黨選出新的領導人。
皮塔今天帶著文件前往憲法法庭提交證據，為自己辯護，他步入法庭前受訪表示自己並不擔心，他等這天已經很久，也期待有機會可以為自己解釋。
憲法法庭今天在聽取皮塔的答辯後發布新聞稿指出，將在明年1月24日宣判結果。
前進黨的前身未來前進黨（Future Foward）前黨魁他納通（Thanathorn Jungroongruangkit）2019年也曾遭遇類似的命運。
2019年3月的國會大選中，未來前進黨以新星之姿成為國會第三大黨，他納通同年5月因為媒體持股案遭到憲法法庭暫停眾議員身分，同年11月被撤銷眾議員身分。憲法法庭隔年以他納通貸款給自己的政黨違法為由，裁定解散未來前進黨，他納通等黨內16位主要成員被判禁止參政10年。
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