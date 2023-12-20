隨著平均地權條例修正案上路、在囤房稅新制可能上路的預期下，近期不少建商、多屋族出售持有稅額高的高端房產，根據最新實價揭露，屋齡2年的「華固敦品」6月以約2.25億元、每坪175.4萬成交；「西華富邦」高樓層戶8月以3.29億元、每坪220萬元出售。

根據台灣房屋調查，除了「華固敦品」外，還包括「皇翔御琚」、「冠德信義」、「One Park Taipei元利信義聯勤」、「琢白」等豪宅社區，近半年來都有建商持有戶出售，其中「皇翔御琚」屋齡已13年也有建商持有戶別出售成交。

今年因7月平均地權條例修正案上路，大幅改變豪宅市場買盤結構，而在囤房稅2.0可能上路預期下，也使豪宅多屋族，以及豪宅餘屋量較多的建商開始調節餘屋，囤房稅2.0明年上路後，未來建商持有餘屋稅額有感加重，減少高稅額豪宅餘屋、減少保留戶，成為主要策略。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，日前囤房稅2.0三讀通過，由於房屋稅的課稅現值，受屋齡新舊、所在路段、樓層高低等因素影響，因此新穎的大坪數豪宅，稅基相對高，對稅負增加更有感，所以囤房稅2.0實施後，建商出售大坪數餘屋的案例，預料將持續增加；豪宅多屋族也將陸續調節資產，以降低往後的稅金負擔。

第一建經研究中心副理張菱育指出，囤房稅2.0將非自住住家的稅率，從1.5％～3.6％，上調為2％～4.8％，對持有多戶的建商、多屋族影響不小，而過去部分建商推案時，會留有幾戶規劃或條件比較好的「建商保留戶」，待完工或市場較好時，再推出銷售創價，但未來囤房稅加重後，持有負擔加壓，建商售屋策略也會有所調整，往後「建商保留戶」可能會愈來愈少見。