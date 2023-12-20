遠傳friDay影音連三年獲文策院民調本土OTT平台冠軍，20日公布2023年度收視排行榜，獨家人氣韓劇《模範計程車2》靠著紓壓復仇劇情，風光摘下全年度不分類、韓劇類排行榜雙料第一，在獨家日、韓劇引發收視熱潮下，帶動全站付費用戶數增加近1成、免費會員大增逾6成。

遠傳friDay影音持續深耕本土內容，9月起獨家跟播熱門台綜《騎吧！哈林小隊》，不僅榮登免費觀看排行前5名，更創下平台歷年最高的台綜收視紀錄。另年度最熱門電影冠軍則由口碑、票房雙豐收的奧斯卡得獎強片《媽的多重宇宙》奪下。

遠傳friDay影音繼去年獨家播出宋仲基主演的《財閥家的小兒子》，在韓國登上韓劇年度收視第一，今年由李帝勳主演的復仇爽劇《模範計程車2》，同樣由遠傳friDay影音獨家台韓同步跟播，再次在韓國飆出超高收視登上「2023 年電視劇排行」冠軍寶座，更高居遠傳friDay影音年度不分類、韓劇類雙料冠軍，打敗《金師傅3》、《歡迎來到王之國》等強勁對手，創下連兩年韓劇收視率冠軍都由平台獨家播出，難得台韓收視連動的好成績。

在上述熱門影劇內容帶動下，遠傳friDay影音收視人口也持續穩定上升，又以韓劇類為成長的大贏家，收視人數成長逾2成，更帶動用戶付費使用意願攀升，與去年同期相比，2023年付費用戶數增加近1成。

遠傳friDay影音年度不分類收視排行榜前10名中，韓系內容就霸佔8席，除《模範計程車2》，去年獨家韓劇《財閥家的小兒子》緊追在後，其餘入榜韓流包含：韓綜迷最愛的《Running Man》、漫改男神車銀優主演獨家韓劇《犬系戀人》、持續熱播《模範計程車》、韓國金牌製作人製作的《Biong Biong地球娛樂室第2季》、發電機男神金東旭主演獨家韓劇《偶然遇見的你》、浪漫推理劇《無用的謊言》等。另日劇《派對咖孔明》、人氣日本動漫《鬼滅之刃 刀匠村篇》也擠入不分類排行榜前十名。

獨家日、韓影劇不僅深受付費用戶喜愛，也吸引許多免費會員進站觀看，帶動免費收視總人數成長逾6成，其中觀看日、韓劇上皆都增加3倍之多。

除日韓作品熱門，遠傳friDay影音所導入本土原創內容，也深受民眾喜愛，像是9月跟播的獨家綜藝《騎吧！哈林小隊》，開播隨即創造超高討論度，不僅榮登免費觀看排行前5名，更創下平台最高的台綜收視紀錄。

《媽的多重宇宙》登全年電影收視冠軍 《派對咖孔明》獲日劇王

遠傳friDay影音統計2023年用戶觀看電影最喜好前三大風格類型為：「劇情」、「動作」、「犯罪」，年度電影收視排行榜前三名即是由囊括奧斯卡金像獎７項大獎《媽的多重宇宙》奪得冠軍、探討人性慾望禁忌議題的日影《性徒》以及揭露社會黑暗面的沉痛復仇韓片《失控正義》等三大強檔電影居收視三強。

日劇年度收視排行部分，今年前10名就有5部遠傳friDay影音獨家劇上榜，年度日劇排行榜冠軍為引爆劇迷討論的真人版《派對咖孔明》；木村拓哉出演的獨家日劇《教場0》緊接在後；堺雅人演出的大製作日劇《VIVANT》獲得第三名。

綜藝類收視排行第一名再由長青綜藝節目《Running Man》拿下，第二、三名則為原班人馬回歸展開瘋狂冒險的《Biong Biong地球娛樂室第2季》、《認識的哥哥》。年度動漫排行榜第一名為熱門日番作品《鬼滅之刃 刀匠村篇》，第二名是廣大的咒術迷們久等的《咒術迴戰 第2季》，第三名則是以演藝圈內幕為題材的《我推的孩子》。

遠傳friDay影音最新推出的多檔戲劇也開出紅盤、網路口碑不俗，包含現正熱播的獨家韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》。12月還新增2部韓綜，其中《換乘戀愛第3季》從12月30日起正式上架，韓綜《強心臟VS》本月起上架，《男扮女裝家政婦 第6季》、《ONE DAY～平安夜的騷動～》、《尤莉亞老師的紅線》等也在遠傳friDay影音上架。