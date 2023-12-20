合成乳膠材料廠申豐特用應材（6582）20日在法說會指出，疫情過後，手套市場對乳膠需求減少，申豐面臨短期利空；不過，公司正透過加速特殊應用材料開發、提升利基型產品比重。以及創造材料多元及高附加價值的應用，營收可望先蹲後跳，明年及後年開花結果。

申豐今年1～11月合併營收8.03億元，年減50.46％；累計今年前三季稅後淨損4,515千元，每股稅後虧損0.04元。

申豐主要產品包括醫療、電子、造紙、綠色建材等產業及其他用途的合成乳膠材料。受到新冠疫情影響，申豐指出，特用應材NBR用於醫療檢驗手套的庫存問題仍在，但已慢慢去化中，只是市場還沒有恢復，目前整體是比較有挑戰性，申豐採取多方轉型因應。

申豐認為，短期手套市場雖面臨利空因素，以長期需求來看，此時手套廠及乳膠廠適時減產，且市場淘汰不良乳膠及手套，有利於整體產業發展。

在乳膠手套材料本業上未來發展，申豐指出，將建立市場區隔，開發抗腐蝕、抗溶劑、吸汗塗層、高強度的特規產品。

而為因應全球環保趨勢，申豐表示，在水性材料應用領域，開發樓板隔音墊及建材防水塗層的綠色建材。以及環保意識抬頭，推廣水性感壓膠至標籤、膠帶產品，並持續開發高階利基型產品。

在生質乳膠，研發生產特殊紙用防水防油塗料；以及可提供給鋰電池使用的水性環保黏膠，具高儲存能量及耐用特性。

申豐指出，這些利基型產品，包括新能源鋰電池、特殊用紙、無醛建材、防水瀝青領域等，現在屬於磨刀轉型階段。其中打入新能源鋰電池市場，也就是打入鋰電池的負極黏著劑市場，因認證需要時間，而且還要再送其他間電子廠認證等作業，目前預計明年及後年轉型效益逐漸發酵開花結果。