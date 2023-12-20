大江（8436）20日表示，今年再度拿下台灣企業永續獎（TCSA），並一次斬獲「循環經濟領袖獎」、「社會共榮領袖獎」、「性別平等領袖獎」，另獲得「永續報告類 傳統製造業-銅獎」等四項大獎。TCSA台灣永續獎一直為國內CSR指標重要獎項，此次獲獎數量相比先前，再創新高。

此外，大江今年在國際權威指數機構MSCI明晟2023年度ESG評等中，也拿下A級的高度肯定。

大江表示，遵循聯合國永續發展目標(SDGs)，開展一系列專案，除積極推動農業循環經濟專案，以獨有的「生物挖礦平台」來挖掘這些以往被丟棄或做為堆肥的「農業副產品」，找尋具備保健功效的成分，以升級循環(Upcycle)理念利用生物科技打造多元化的健康產品。

另外，該公司積極實踐平等友善職場環境、強化企業多元文化，據2022年統計，女性員工佔比44.49％，並設有二席女性董事，佔董事會席次28.6％，同時以本業生技與科學，挹注資源翻轉偏鄉弱勢，善盡企業社會責任。

大江生醫提供全球零時差一站式服務，從產品設計、原物料採購及包裝設計皆把環境永續納入考量，於節能減碳措施中，大江以智能化、自動化生產設備，強化綠色製造，推動綠色供應鏈與綠色產品，宣示接軌國際與落實永續經營的決心。