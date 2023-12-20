台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於2024年1月25～28日登場，其中Indie House獨立遊戲專區，共邀請16國及123家團隊展出，為獨立遊戲專區史上最大規模。

主辦單位台北市電腦公會表示，目前獨立遊戲專區有超過150款產品展出，包括本土團隊赤燭遊戲研發的道魂系風格最新力作「九日」、SIGONO系列新作「OPUS：心相吾山」。

其他將參展的遊戲作品還包括有，以絢爛和風聞名的Roguelite動作RPG「百劍討妖傳綺譚」以及由新秀團隊開發、獲得不少獎項肯定的像素風Boss Rush動作遊戲「紅眼露比」，還有日前甫推出試玩版、結合隨機要素及策略選擇養成的「無盡愛麗絲」等。

海外的參展團隊也精銳盡出，其中專門服務全球獨立遊戲開發者的行銷團隊Ukiyo Studios將帶來澳洲的城鎮建設及社交、生活模擬新作「Go-Go Town!」，來自紐西蘭、於STEAM推出獲得極度好評的克蘇魯風格的單人釣魚冒險遊戲「DREDGE」，來自賽普勒斯、結合經典類銀河惡魔城玩法與養成要素的「Altered Alma」等，還有日本的全新遊戲品牌「Hyper Real」也將展出極具日系都市傳說風格的「青十字病院 東京都支部 怪異解剖部署」，以及具獨特美術風格、模擬被女巨人豢養生活的「SAEKO： Giantess Dating Sim」等。

此次TGS亦與多個知名的海外遊戲展會合作，其中新加坡Gamescom Asia將攜手當地的No Average Joe、LambdaMu Games參展，日本BitSummit則帶來日本團隊Takahiro Miyazawa、Toroya My Battery Is Fried、AREA 35, Inc.，與美國Stage Games一同參與，韓國BIC Festival也邀請韓國團隊wisen、Studio Ahn、PPIYO Studio，以及EclipseStudios來台。屆時Indie Game Award 2024的得獎作品也將於現場設有特設展區。