美國聯準會（Fed）鴿派聲浪加持，市場對明年啟動降息循環期待加深，美股四大指數反彈，美元指數應聲走弱，激勵台北股匯市反彈，加上亞幣回穩，新台幣兌美元匯率20日一度強升近1角，重回31.2元價位，但在部分外資匯出及進口商撿便宜買匯，終場小升作收。匯銀主管表示，外資放假了，年底前就看出口商作帳行情，以及選舉行情是否如預期發酵。
匯銀主管表示，隨著美元稍稍回落，新台幣匯價轉強，盤中一度升近1角，而早盤外資交易區間偏窄，採取雙向買賣，午後則有部分外資海外投資款匯出，加上進口商在31.27元左右進場撿便宜買匯，將新台幣從最高31.275元一路往上拉到31.338元附近，但出口商在31.3元上方也很願意拋匯，市場買賣力道拉扯下，終場新台幣收在31.31元、升5.1分，終止連二黑，總成交量17.875億美元。
隨外資放假去，台北匯市題材冷清清，對於市場關注的大選行情，各大匯銀看法不同調，有看法認為，總統大選前兩岸紛擾不少，匯價的選舉行情不見得會出現，就目前走勢來看，12月新台幣升幅應會弱於11月。
但也有匯銀分析，大選尚未進入辯論環節，民眾投票意向還有變數，後續有無偶發題材也不一定，以近期美元緩弱格局，資金往亞洲市場流，新台幣即使不強漲也有支撐，加上出口商年底拋匯需求，不排除一路震盪緩升至1月10日左右。
後續來看，外匯交易員說，「大家（外資）放假去了」，市場交投趨冷，除非有實質買賣需求，才會突然有交易量；但周五還有美國個人消費支出物價指數（PCE）數據公布，為Fed持續關注通膨表現，若PCE年增率開高，美元將獲反彈空間，反之若持平或向下，美元將逐步回測102價位、甚至不排除更弱。
根據央行統計，美元指數下跌0.31％，主要亞幣反彈，韓元強升0.69％、日圓升0.45％、星幣升0.27％、新台幣升0.16％、人民幣升0.12％。
對於民眾最關心的日圓走勢，滙豐銀行20日預測，日本央行（BoJ）將結束殖利率曲線控制政策（YCC）政策，達到相對收緊效果，後續日圓有溫和升值空間，預估至2024年底，日圓將逐步回升至136兌1美元價位。
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