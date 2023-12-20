益得（6461）總經理吳維修20日在法說會中表示，旗下定量吸入劑（MDI）SYN011將前進海外市場！12月已與加拿大知名藥品經銷商（加拿大前五大）簽署授權銷售協議，初步鎖定以北美加拿大，做為跨足國際市場的灘頭堡。

此外，益得另一個MDI吸入劑SYN010 (欣必復)取得台灣和澳門上市許可後，今年也獲得國家品牌玉山獎與國家藥物科技研究發展獎的殊榮，並將陸續提出東南亞與香港上市許可，持續國際布局。

根據IQVIA統計，與SYN010相同的複方吸入劑藥品，在台灣的市場規模達4.5億元（2021年），東協國家則為24億元左右，中國市場規模可達63億元。益得已經完成Duasma臨床試驗，並於11月向中國藥監督局（NMPA）提出上市申請。

益得表示，根據Visiongain估計，全球吸入劑市場將於2030年達到新台幣1.5兆元，於2020～2030年間，可望以5％年複合成長率（CAGR）成長，而全球最大的吸入劑市場就是北美，其中定量吸入劑（MDI）的成長尤其快速。

SYN011為Salbutamol支氣管擴張劑，益得成功插旗加拿大，穩固進軍北美的根據地。根據統計，加拿大每年吸入劑市場需求近千萬支，市場規模約新台幣12億元左右。

益得是台灣唯一且全球少數擁有MDI吸入劑開發及製造能力，且可提供CDMO服務的特色藥廠（specialty pharma），旗下數款MDI學名藥產品已成功取證，將陸續在東南亞、港澳、中國與北美上市，創造營收。

益得指出，明年起對布局將持續開花結果，不僅在亞洲地區的中國大陸、東南亞，將陸續申請或取得上市許可，對於市場最大的北美市場，也已經踏出第一步，未來營運樂觀。