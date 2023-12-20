三顧（3224）20日表示，針對日本合作夥伴CellSeed透過官網發布終止雙方合作契約，該公司已委請日本律師就此事與對方進行溝通，由於此舉已違反契約精神，若溝通未果，則將採取對應的法律行動，以維護公司權益。

三顧指出，與CellSeed在2017年4月26日簽署的授權協議為自體軟骨細胞層片及食道細胞層片技術，自簽署授權協議以來，公司均積極遵守授權協議，並無侵權行為。

此外，三顧積極自行研發高效能聚集型細胞技術有成，已經技術自主，可應用於各類型細胞。因結構屬於聚集型的劑型，使用方式也是透過針筒注射將再生細胞注入患部，與CellSeed的層片結構不同，目前此技術已有應用於自體纖維母細胞且已通過特管法，可用於醫美用途的除皺與填補凹疤，亦未涉及違約問題，CellSeed僅憑部分媒體的片面錯誤訊息，即主張與三顧終止契約，已損害三顧權益。

對於CellSeed單方面宣布終止契約，三顧指出，公司已自主研發出新技術，未使用CellSeed所授權的技術，而生醫部門的營收，也不到公司總營收的5％，因此，即使終止契約，也不會有嚴重影響。

不過，基於維護公司信譽的考量，公司仍會持續與CellSeed溝通，並澄清相關的不實資訊，但CellSeed依片面錯誤訊息逕行終止契約，令人不解與遺憾。

三顧表示，目前除已委請日本律師針對雙方簽訂的契約條文，與CellSeed進行溝通，再次澄清三顧並無違約，並持續溝通及協商，希望能化解誤會，若未來雙方無共識，將採取法律行動以維護公司權益與信譽。