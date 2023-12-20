儘管大多數台灣員工願意每周至少返回辦公室工作數天，但思科最新調查顯示，逾半員工認為其辦公室並未能發揮應有作用。調查探討員工及僱主對目前工作空間的態度，結果顯示工作空間的設計、配置和科技並未趕上員工不斷變化的期望。

思科最新調查《從義務到歸屬：重新構想與完善工作場所及空間，實現混合工作未來》顯示56％台灣企業已強制要求員工全面或部分重返辦公室，而生產力、團隊溝通和領導層壓力為關鍵驅動因素。

大眾普遍認為多數員工不願回到辦公室工作。但與之相反，近7成台灣受訪員工（68％）樂意重回辦公室工作，98％受訪者更希望每周至少返回辦公室數次。

思科亞太區協作總經理Sandeep Mehra表示：「思科調查指出亞太區的員工已接受混合工作模式，並且願意更頻繁地返回辦公室工作，但前提是工作空間必須趕上他們不斷變化的需求和期望。身處混合工作時代，企業必須優先考慮改變辦公空間和科技應用，以滿足員工的需求。無論員工在何處，科技對實現員工期望以提高生產力，及確保完善的協作環境至關重要。」

77％台灣受訪員工認為辦公室未能讓他們發揮最佳工作水準。在辦公室配置和座位安排方面，90％受訪員工認為現有安排無助他們協作、構想和交流意見。員工越趨重視同事間的協作，但 86％受訪僱主仍然將至少一半的辦公室劃分為個人工作區域。

調查結果也反映出工作空間尚未為此新模式做好準備。受訪員工認為個人工作區域（76％）、大型（80％）和小型（76％）會議室無法提高辦公室生產力，或是能發揮的作用有限。

企業亦需注重技術基礎架構和整合。部分僱主認為會議室無法提升員工在辦公室時的生產力，主要原因在於音訊和視訊終端設備不足（79％）、視聽體驗欠佳（27％）、音訊和視訊終端設備欠缺包容性（55％），以及遠距和在辦公室工作的員工體驗不一致（21％）。平均而言，55％受訪企業的會議室配備視訊和音訊功能。