神腦（2450）20日舉辦法說會，揭露2024年的未來二～三年，公司營運策略主軸將以「健康連結」為核心 ，除了現有電信及八大類終端產品銷售及維修， 2024年開始，神腦銷售的產品將擴大到智慧連網設備及健康連網設備。
神腦資深協理兼發言人陳嘉麒表示，屆時，神腦連結到母公司中華電信資源，將透過一個平台，由神腦扮演SI系統整合商角色，把家電聯網設備及平台整合提供整體解決方案，強化個人及企業用戶市場，提升神腦在連網家電的銷量及銷售額，並擴增市場佔有率。
目前神腦在手機代銷售市場已占領先地位 ，未來希望在家電銷售排名從目前市占前十名再往前推進。
另外，保健及保養商品今年下半年表現 ，2024年及2025年希望擴大營收。
在通路方面，神腦計畫明年下半年在神腦通路開設全新零售門市，並以健康連結保健家電、AIOT智慧物聯網產品為主，首家店規畫明年六、七月開設。
陳嘉麒強調，國內整體手機銷售量逐年微幅縮減，加上消費者從過去綁約購機，變成只買手機或單辦門號，因此，產品及通路明年會做比較大的改變。
2023年各行各業經歷升息、通澎、及科技業一整年庫存調整，預期2024年相關干擾大幅降低，將為市場帶來新一波換機潮，神腦對於明年展望審慎樂觀。
神腦是國內最大通訊通路代理商，目前代銷手機占比超過一半。 2023年上半年台灣整體手機銷量228萬支，較2022年同期的239萬支略減，然iPhone 15銷量帶動下，下半年整體手機銷量預期將小幅成長，2023年全年落在460～500萬支之間，神腦銷售占比仍最高。
5G涵蓋、5G手機售價與4G相當，未來在雲端、AIOT、AR／VR應用增加，甚至2024年及2025年可能出現AI手機，在新技術及新應用的助陣下，2024年5G用戶仍將明顯成長。
新電信三雄時代來臨， 三大對於門號佣金及合約購機補貼變化不大，由於爭取新申辦用戶難度高，三雄未來仍把重心放在鞏固既有客戶上。
至於法人關注2024年股利政策，神腦表示，將參考2023年全年獲利、明年資本支出及歷年配息率，決定股利發放方向。
神腦國際前三季營收229.1億元，年增1.1％，稅後純益5.78億元，年增17.7％，每股稅後純益（EPS）2.24元。
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