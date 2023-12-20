飲料大廠黑松（1234）20日法說，黑松前11月合併營收已達98億元，今年全年有望衝破100億元，董事長張斌堂強調，前三季營收創新高，全年亦有望創高；在此前提下，今年年終獎金加紅利、績效獎金等亦有望超越5個月，創史上新高，對於明年展望動能還是以保健品空間最大。
張斌堂認為，原物料價格仍因戰爭、航線有變數，以糖價來說，今年以來漲幅達14％，明年漲勢可能到20％，因應糖等原物料續漲，明年上半年會有碳酸飲料之外的飲料出廠價調漲規劃，目前調漲品類與幅度還在估算中，但反應到終端價會在後年以後。
看準台灣2025年將邁入超高齡社會，張斌堂強調，黑松未來將積極布局銀髮市場，明年即將邁入99週年，11月亦由董事會通過副總經理張智鈞升任為總經理，未來將與董事長張斌堂攜手共創新局。張智鈞為前董事長張道炷之子，與堂哥張斌堂共事已久，兩人默契十足，特別針對永續經營理念一致。
張斌堂表示，台灣飲料市場包裝飲料達500億，手搖飲800億，相對茶飲衰退有相當比例，飲料原料最大宗是糖原物料，目前進口糖較預估值拉高超過1,000萬元，等同一公斤31元，且國內糖比國外還要低，公司會視國內外價格比較，採低價買入，預估明年進口糖會再漲，目前預估漲幅在20％上下，所以評估出廠價調整。
黑松前三季合併營收79.64億元，稅前淨利9.75億元，歸屬於母公司業主淨利7.73億元，每股盈餘1.92元，累計前11月合併營收逾98億元，其中新品挹注黑松飲料本業整體業績成長近1成，整體酒類事業比去年成長14％，累計1～11月黑松整體合併營收達98.18億元，年增率12.82％，創歷年同期新高。
展望未來，黑松將展開四大經營策略，包括布局飲料利基市場、擴展酒類品牌代理、拓展保健事業規模及加速生產減碳進程；其中飲料將開發銀髮族營養飲品，黑松酒單再加入水果酒、威士忌，保健事業規模明年再鎖定女性保健市場開發，主力飲料產品積極申請碳足跡標籤等。
至於自販機配合法規自117年1月1日起開立發票，目前已針對原有810台聯網機台完成發票功能開發，並逐步依規劃與客戶需求開啟，預計明年完成2成，116年完備機台7千台皆可開立雲端發票功能。
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